Польша начала строить электронный барьер на границе с РФ. Завершит осенью
Польша начала строительство электронного барьера на границе с Калининградской областью Российской Федерации. Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский заявил, что работы планируется завершить в сентябре 2023 года, передает PAP.
Электронный барьер, то есть систему камер и датчиков движения, установят на 199 километрах границы. Он охватит всю сухопутную границу с Россией, за исключением участка Вислинской косы, где границу уже несколько лет охраняют электронные устройства.
Таким образом, Польша будет иметь полный мониторинг того, что происходит на границе со страной-агрессором, говорит глава МВД.
Представитель Пограничной службы Польши лейтенант Анна Михальская подчеркнула, что барьер будет разделен на 12 функциональных секций. На них будет установлено около 2000 опор для видеонаблюдения, 3000 видеокамер и 700 километров силовых, передающих и сигнальных кабелей.
По ее словам, строительные работы начались в районе пограничных застав в Безледах и Семпополе, и заключаются в заливке фундамента столбов для камер наблюдения и прокладке силовых и передающих кабелей.
На строительство барьера выделено более $83 млн.
- В январе 2023 года сообщалось, что Польша завершила строительство заграждения вдоль всей границы с Беларусью.
- 23 февраля Польша разместила на границе с Россией противотанковые заграждения.
- 17 марта глава Минобороны Польши Блащак призвал добровольцев вступать в ряды Войска польского. Говорит, что планирует разместить ракетные системы HIMARS на границе с РФ.
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