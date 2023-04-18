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Польша начала строить электронный барьер на границе с РФ. Завершит осенью

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2023, 14:56
Польша начала строить электронный барьер на границе с РФ. Завершит осенью - Фото
Забор на границе Польши с Россией (Фото: AP)

Польша начала строительство электронного барьера на границе с Калининградской областью Российской Федерации. Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский заявил, что работы планируется завершить в сентябре 2023 года, передает PAP.

Электронный барьер, то есть систему камер и датчиков движения, установят на 199 километрах границы. Он охватит всю сухопутную границу с Россией, за исключением участка Вислинской косы, где границу уже несколько лет охраняют электронные устройства.

Таким образом, Польша будет иметь полный мониторинг того, что происходит на границе со страной-агрессором, говорит глава МВД.

Представитель Пограничной службы Польши лейтенант Анна Михальская подчеркнула, что барьер будет разделен на 12 функциональных секций. На них будет установлено около 2000 опор для видеонаблюдения, 3000 видеокамер и 700 километров силовых, передающих и сигнальных кабелей.

По ее словам, строительные работы начались в районе пограничных застав в Безледах и Семпополе, и заключаются в заливке фундамента столбов для камер наблюдения и прокладке силовых и передающих кабелей.

На строительство барьера выделено более $83 млн.

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Мілана Головань
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