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Польша ставит противотанковые заграждения на границе с РФ и Беларусью – фото

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2023, 20:37
Польша ставит противотанковые заграждения на границе с РФ и Беларусью – фото - Фото
Противотанковые заграждения на восточной границе Польши (Фото - Twitter Mariusz Błaszczak)

Польша усиливает меры безопасности на границе с Россией и Беларусью – министр обороны страны Мариуш Блащак опубликовал в Twitter фотографии, на которых изображены размещенные на пограничном переходе противотанковые заграждения.  

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"Мы начали превентивное усиление мер безопасности на границе с Россией и Беларусью. Это часть нашей стратегии обороны и сдерживания. Первые укрепления уже возводятся на границе с Калининградской областью", – написал Блащак.

Противотанковые заграждения на восточной границе Польши (Фото – Twitter Mariusz Błaszczak)

Противотанковые заграждения на восточной границе Польши (Фото – Twitter Mariusz Błaszczak)

Противотанковые заграждения на восточной границе Польши (Фото – Twitter Mariusz Błaszczak)
Сергій Бережний
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Мариуш Блащак Россия граница польша беларусь меры безопасности заграждения
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