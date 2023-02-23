Польша ставит противотанковые заграждения на границе с РФ и Беларусью – фото

Польша усиливает меры безопасности на границе с Россией и Беларусью – министр обороны страны Мариуш Блащак опубликовал в Twitter фотографии, на которых изображены размещенные на пограничном переходе противотанковые заграждения.

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"Мы начали превентивное усиление мер безопасности на границе с Россией и Беларусью. Это часть нашей стратегии обороны и сдерживания. Первые укрепления уже возводятся на границе с Калининградской областью", – написал Блащак.

Польша начала строить стену на границе с Беларусью в августе 2021 года в ответ на миграционный кризис, организованный режимом Александра Лукашенко.

В январе 2023 года сообщалось, что Польша завершила строительство заграждения вдоль всей границы с Беларусью.

Сергій Бережний

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