Польша ставит противотанковые заграждения на границе с РФ и Беларусью – фото
23.02.2023, 20:37
Противотанковые заграждения на восточной границе Польши (Фото - Twitter Mariusz Błaszczak)
Польша усиливает меры безопасности на границе с Россией и Беларусью – министр обороны страны Мариуш Блащак опубликовал в Twitter фотографии, на которых изображены размещенные на пограничном переходе противотанковые заграждения.
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"Мы начали превентивное усиление мер безопасности на границе с Россией и Беларусью. Это часть нашей стратегии обороны и сдерживания. Первые укрепления уже возводятся на границе с Калининградской областью", – написал Блащак.
- Польша начала строить стену на границе с Беларусью в августе 2021 года в ответ на миграционный кризис, организованный режимом Александра Лукашенко.
- В январе 2023 года сообщалось, что Польша завершила строительство заграждения вдоль всей границы с Беларусью.
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