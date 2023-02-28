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В Финляндии начали строить 200-километровое ограждение на границе с Россией

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28.02.2023, 15:22
В Финляндии начали строить 200-километровое ограждение на границе с Россией - Фото
Строительство забора на финско-российской границе (Фото: Kaakkois-Suomen)

В Финляндии вдоль части границы с Россией с целью предотвращения "нежелательного его пересечения" начали строить ограждение. Об этом сообщает Yle.

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4 октября 2022 года премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что "для такого решения есть основания".

Пограничная охрана Финляндии предложила установить забор на части 1340-километровой финско-российской границы во избежание нежелательной миграции россиян в европейскую страну. Журналисты пишут, что массовое пересечение границы с Финляндией со стороны россиян связано с объявленной Кремлем "частичной" мобилизацией 21 сентября 2022 года.

27 февраля 2023 года начались первые работы по строительству забора.

"Работы начались в понедельник с удаления деревьев с обеих сторон пограничного пункта Иматра. Здесь будет построен трехкилометровый участок так называемого тестового ограждения. Власти проведут эксперимент, выдержит ли забор зимние морозы, снежные нагрузки или массу людей, которые, возможно, прибудут с востока", — говорится в сообщении Yle.

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В марте начнется прокладка дороги и возведение ограды, а затем и создание системы технического контроля. Ожидается, что пилотное ограждение будет готово к концу июня.

Предполагается, что тестовый забор высотой в три метра с колючей проволокой будет обеспечен ночным режимом видеонаблюдения, прожекторами и динамиками на важнейших участках.

Издание пишет, что большая часть ограждения будет пролегать на юго-востоке Финляндии, поскольку именно там есть наибольший риск масштабной нелегальной иммиграции россиян.

Общая протяженность пограничного ограждения составит 200 километров или примерно 15% всей длины финско-российской границы.

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Мілана Головань
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