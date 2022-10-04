Премьер Финляндии готова строить забор на границе с Россией – напряженность это не усилит

Премьер-министр Финляндии Санна Марин поддержала проект строительства забора вдоль финско-российской границы. Об этом сообщает Yle.

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Марин считает, что для возведения частичного ограждения вдоль государственной границы между Финляндией и Россией есть основания.

Ранее пограничная служба Финляндии предложила построить забор в наиболее важных точках восточной границы для усиления контроля.

По мнению премьер-министра, идея хорошая и к ней следует отнестись серьезно.

"Необходимо парламентское единогласие в этом вопросе... Однако условия для принятия такого решения есть", – сказала Марин и выразила надежду, что соответствующее решение будет принято быстро.

Протяженность сухопутной границы Финляндии с Россией составляет около 1300 километров. По данным пограничной службы, фиксированное ограждение потребуется на максимальном расстоянии 260 километров.

Марин полагает, что на строительство забора уйдет несколько лет.

Премьер-министр Финляндии не считает, что забор усилит напряженность в отношениях между Финляндией и Россией.

"Европа находится в состоянии войны. Вы не можете попасть в гораздо более напряженную ситуацию, чем эта", – сказала Марин.

28 сентября сообщалось о предложении официальному Хельсинки построить забор на границе с Россией.

29 сентября правительство Финляндии решило закрыть страну для российских туристов.

Наталія Медведєва

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