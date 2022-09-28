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Финляндия ограничит право россиян на въезд в страну и задумалась о заборе на границе с РФ

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2022, 22:42
Финляндия ограничит право россиян на въезд в страну и задумалась о заборе на границе с РФ - Фото
Санна Марин (фото – скриншот з відео)

Правительство Финляндии "существенно" ограничит право граждан России на въезд в страну в качестве туристов или при поездках в другие части Шенгенской зоны. Также финские власти рассмотрят возможность использования "пограничного заграждения". Об этом говорится в заявлении правительства Финляндии 28 сентября.

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"Завтра, в четверг, 29 сентября, правительство примет постановление, которое значительно ограничит право граждан России на въезд в Финляндию в качестве туристов и использование Финляндии в качестве транзитной страны при поездках в другие части Шенгенской зоны", – говорится в заявлении.

Как отмечается, позже на этой неделе будет рассмотрен вопрос о заборе на границе с Россией.

"Правительство получило информацию о способах усиления контроля на границе между Финляндией и Россией с помощью пограничного заграждения", – сказано в заявлении.

Финляндия имеет общую границу с Россией протяженностью 1340 км.

  • 23 сентября министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Хельсинки решил практически полностью запретить туристические поездки для россиян. Он сообщил, что у правительства Финляндии уже есть принципиальный проект решения, техническая и юридическая подготовка которого может занять несколько дней.
  • Почти 66 000 граждан России въехали в Европейский Союз за последнюю неделю (с 19 по 25 сентября), что больше на 30% по сравнению с прошлой неделей.
  • 28 сентября сообщалось, что за последнюю неделю более 50 000 россиян прибыли в Финляндию через сухопутную границу после объявления диктатором Владимиром Путиным о "частичной" мобилизации. 
Наталія Медведєва
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