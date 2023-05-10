В Литве предлагают приравнять действия России в Украине к преступлениям СССР и нацистов

Шесть представителей консервативной партии Союз Отечества – Литовские христианские демократы в Сейме Литвы предлагают приравнять действия России в Украине к преступлениям советской власти и немецких нацистов. Об этом сообщает местное издание LRT.

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В частности парламентарии предлагают добавить слово "Россия" к статье Уголовного кодекса Литвы, которая предусматривает ответственность за публичное одобрение или отрицание международных преступлений.

В Литве за публичные одобрения международных преступлений против человечности, совершенных Советским Союзом и гитлеровской Германией, можно получить штраф или сесть в тюрьму до двух лет.

"Хотя российская агрессия и оккупация суверенной территории Украины от 24 февраля 2022 года не является прямым преступлением против Литовской Республики или ее жителей, последствия этого события для национальной безопасности страны очевидны", – говорится в пояснительной записке.

1 мая 2023 года Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что нужно говорить о мире с Путиным, а не с Зеленским.

8 мая советник президента Литвы по обороне Кестутис Будрис заявил о планах страны создать первую пехотную дивизию и расширить армию до 2030 года.

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Мілана Головань

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