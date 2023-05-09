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F-16 созданы, чтобы защищать свободу, так дайте им делать свое дело – глава МИД Литвы

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2023, 20:20
F-16 созданы, чтобы защищать свободу, так дайте им делать свое дело – глава МИД Литвы - Фото
Габриэлюс Ландсбергис (Фото - EPA)

Западу нужно дать Украине истребители F-16, поскольку эти самолеты были созданы именно для такой ситуации. Об этом заявил в Twitter глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"F-16 были созданы, чтобы защищать свободу. Настало время позволить им делать то, что у них получается лучше всего", – написал министр.

Фото – скриншот

Сегодня, 9 мая, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что вопрос поставок Украине истребителей F-16 обсуждается с США, Великобританией и Данией. 

  • 2 мая спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что эти истребители могут раз и навсегда решить проблему российских бомбардировок.
  • В Пентагоне выступили против предоставления Украине F-16.

Читайте также: Предоставление Украине F-16 может восстановить продовольственную безопасность в мире – Кулеба

Сергій Бережний
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литва истребители военная помощь f-16 Габриэлюс Ландсбергис
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