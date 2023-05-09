F-16 созданы, чтобы защищать свободу, так дайте им делать свое дело – глава МИД Литвы

Западу нужно дать Украине истребители F-16, поскольку эти самолеты были созданы именно для такой ситуации. Об этом заявил в Twitter глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

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"F-16 были созданы, чтобы защищать свободу. Настало время позволить им делать то, что у них получается лучше всего", – написал министр.

Сегодня, 9 мая, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что вопрос поставок Украине истребителей F-16 обсуждается с США, Великобританией и Данией.

2 мая спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что эти истребители могут раз и навсегда решить проблему российских бомбардировок.

В Пентагоне выступили против предоставления Украине F-16.

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Сергій Бережний

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