В ответ России. Литва к 2030 году расширит армию и создаст первую пехотную дивизию

К 2030 году в Литве планируют создать первую пехотную дивизию, тем самым расширив вооруженные силы страны. Об этом сообщил советник президента Литвы по обороне Кестутис Будрис, передает Bloomberg.

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По словам Будриса, это делается в ответ на "прогнозируемое наращивание присутствия России" в регионе.

"Цель состоит в том, чтобы иметь в Литве полностью боеспособную дивизию при поддержке союзников, которая могла бы проводить оборонные операции и реализовывать планы, предусмотренные в документах коллективной обороны", – сказал он.

Журналисты пишут, что Совет обороны страны поддержал эту инициативу.

Командующий Вооруженными силами Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис в марте сообщал о планах литовской армии приобрести десятки танков в рамках планируемого перехода войск на дивизионную структуру.

Совет обороны Литвы поддержал эту инициативу, пишут журналисты.

26 сентября 2022 года МВД Латвии из-за начавшейся в России мобилизации предложило правительству объявить чрезвычайную ситуацию в отдельных регионах страны, граничащих с РФ.

26 апреля 2023 года немецкое издание Tagesschau сообщало, что в 2021 году Россия разработала долгосрочный план по усилению своего влияния в Эстонии, Латвии и Литве на основе факторов "мягкой силы".

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Мілана Головань

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