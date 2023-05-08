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В ответ России. Литва к 2030 году расширит армию и создаст первую пехотную дивизию

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08.05.2023, 15:57
В ответ России. Литва к 2030 году расширит армию и создаст первую пехотную дивизию - Фото
Штаб дивизии литовской армии на учениях в Германии (Фото: Минобороны Литвы)

К 2030 году в Литве планируют создать первую пехотную дивизию, тем самым расширив вооруженные силы страны. Об этом сообщил советник президента Литвы по обороне Кестутис Будрис, передает Bloomberg.

По словам Будриса, это делается в ответ на "прогнозируемое наращивание присутствия России" в регионе.

"Цель состоит в том, чтобы иметь в Литве полностью боеспособную дивизию при поддержке союзников, которая могла бы проводить оборонные операции и реализовывать планы, предусмотренные в документах коллективной обороны", – сказал он.

Журналисты пишут, что Совет обороны страны поддержал эту инициативу.

Командующий Вооруженными силами Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис в марте сообщал о планах литовской армии приобрести десятки танков в рамках планируемого перехода войск на дивизионную структуру.

Совет обороны Литвы поддержал эту инициативу, пишут журналисты.

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Мілана Головань
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война литва армия пехота дивизия Кестутис Будрис
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