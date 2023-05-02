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Литва отменяет чрезвычайное положение на границе с Беларусью, ЧП из-за войны пока остается

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2023, 16:40
Литва отменяет чрезвычайное положение на границе с Беларусью, ЧП из-за войны пока остается - Фото
Флаг Литвы (фото - flickr.com/photos/jasperk)

Парламент Литвы решил не продлевать режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью, введенный летом 2021 года из-за массового наплыва мигрантов. При этом общенациональный режим ЧП, введенный из-за вторжения России в Украину, остается в силе. Об этом сообщает LRT.lt.

Режим ЧП на границе Литвы и Беларуси, который требовал усиления проверок при пересечении границы, был введен 3 августа 2021 года приказом министра внутренних дел и затем подтвержден постановлением правительства. Этот режим несколько раз продлевался, но теперь его действие истекает в полночь 2 мая.

В свою очередь, общенациональный режим чрезвычайного положения в Литве был введен 24 февраля 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину, он трижды продлевался и продолжает действовать.  

2 мая Сейм Литвы также узаконил усиление пограничного контроля во время особого и чрезвычайного положения, это дает возможность продолжать усиленные проверки без сохранения специального ЧП для границы.

  • 26 сентября 2022 года МВД Латвии в связи с начавшейся в России мобилизацией предложил правительству объявить чрезвычайную ситуацию в отдельных регионах страны, граничащих с РФ. 
  • 1 мая сообщалось, что на территории Беларуси уменьшилось количество российских военных, с учебных полигонов страны оккупантов отправляют воевать на восток Украины.
Сергій Бережний
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