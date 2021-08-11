Латвия ввела режим чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью
11.08.2021, 10:05
Нелегальные мигранты из Беларуси в Литве (Фото – Toms Kalnins, EPA)
Латвия ввела режим чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью. Об этом сообщает Delfi.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По решению правительства, пограничникам на границы Латвии и Беларуси разрешено применять физическую силу и спецсредства, чтобы незамедлительно возвращать в Беларусь нелегальных мигрантов.
Премьер Латвии Кришьянис Кариньш и глава МВД Мария Голубева объяснили введение жестких мер тем, что приток нелегальных мигрантов – это гибридная война, объявленная странам Евросоюза.
Пограничникам будут помогать военные и полиция.
На территории, где действует чрезвычайное положение, пограничная служба и другие учреждения не будут принимать заявления о предоставлении статуса беженца.
- 14 июня 2021 года премьер-министр Литвы заявила, что беларуские пограничники способствуют перемещению нелегальных мигрантов из Ирака через границу в Литву.
- Глава МИД Литвы заявил, что Беларусь использует нелегальных мигрантов из Ирака и Сирии как оружие против Литвы.
- 3 августа Литва начала возвращать нелегальных мигрантов в Беларусь.
- С 6 августа польские пограничники задержали более 300 нелегальных мигрантов на границе с Беларусью.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев • 4B
Business Analyst
Киев • Semantrum
Юрисконсульт
Киев • Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів рекламиРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии