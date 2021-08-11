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Латвия ввела режим чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2021, 10:05
Латвия ввела режим чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью - Фото
Нелегальные мигранты из Беларуси в Литве (Фото – Toms Kalnins, EPA)

Латвия ввела режим чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью. Об этом сообщает Delfi.

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По решению правительства, пограничникам на границы Латвии и Беларуси разрешено применять физическую силу и спецсредства, чтобы незамедлительно возвращать в Беларусь нелегальных мигрантов.

Премьер Латвии Кришьянис Кариньш и глава МВД Мария Голубева объяснили введение жестких мер тем, что приток нелегальных мигрантов – это гибридная война, объявленная странам Евросоюза.

Пограничникам будут помогать военные и полиция.

На территории, где действует чрезвычайное положение, пограничная служба и другие учреждения не будут принимать заявления о предоставлении статуса беженца.

Денис Юдин
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беларусь Латвия нелегальные мигранты чрезвычайная ситуация
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