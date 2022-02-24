UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Литва вводит чрезвычайное положение из-за атаки России на Украину

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2022, 12:32
Литва вводит чрезвычайное положение из-за атаки России на Украину - Фото
Гитанас Науседа (Фото: Valda Kalnina/ЕРА)

Сегодня, 24 февраля, президент Литвы Гитанас Науседа ввел в стране режим чрезвычайного положения из-за нового вторжения России в Украину. Решение на сессии утвердит Сейм, сообщает Delfi.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Сегодня я подписываю декрет о введении чрезвычайного положения, который Сейм утвердит на внеочередной сессии", – сказал литовский лидер на заседании совета по обороне.

Науседа подчеркнул, что на фоне агрессии России Литва вынуждена предпринять меры для обеспечения внешней безопасности своей страны.

Сегодня Литва вместе с Польшей, Латвией и Эстонией инициировали консультации по четвертой статье НАТО из-за угрозы безопасности союзников. Этот пункт соглашения Альянса предусматривает консультации, когда территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любого из союзников окажется под угрозой. 

Читайте также: Байден: Путин выбрал войну против Украины, вся ответственность за смерти – на России

Яна Катасонова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
чрезвычайное положение агрессия России литва вторжение Гитанас Науседа
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 