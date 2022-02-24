Литва вводит чрезвычайное положение из-за атаки России на Украину
Сегодня, 24 февраля, президент Литвы Гитанас Науседа ввел в стране режим чрезвычайного положения из-за нового вторжения России в Украину. Решение на сессии утвердит Сейм, сообщает Delfi.
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"Сегодня я подписываю декрет о введении чрезвычайного положения, который Сейм утвердит на внеочередной сессии", – сказал литовский лидер на заседании совета по обороне.
Науседа подчеркнул, что на фоне агрессии России Литва вынуждена предпринять меры для обеспечения внешней безопасности своей страны.
Сегодня Литва вместе с Польшей, Латвией и Эстонией инициировали консультации по четвертой статье НАТО из-за угрозы безопасности союзников. Этот пункт соглашения Альянса предусматривает консультации, когда территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любого из союзников окажется под угрозой.
- Сегодня, в пять утра, Путин объявил Украине войну и призвал ВСУ сложить оружие.
- Президент Владимир Зеленский объявил о военном положении после атак России на украинскую военную инфраструктуру, города и пограничников. Он также призвал украинцев не паниковать, о чем заявил в видеообращении.
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