Литва вводит чрезвычайное положение из-за атаки России на Украину

Сегодня, 24 февраля, президент Литвы Гитанас Науседа ввел в стране режим чрезвычайного положения из-за нового вторжения России в Украину. Решение на сессии утвердит Сейм, сообщает Delfi.

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"Сегодня я подписываю декрет о введении чрезвычайного положения, который Сейм утвердит на внеочередной сессии", – сказал литовский лидер на заседании совета по обороне.

Науседа подчеркнул, что на фоне агрессии России Литва вынуждена предпринять меры для обеспечения внешней безопасности своей страны.

Сегодня Литва вместе с Польшей, Латвией и Эстонией инициировали консультации по четвертой статье НАТО из-за угрозы безопасности союзников. Этот пункт соглашения Альянса предусматривает консультации, когда территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любого из союзников окажется под угрозой.

Сегодня, в пять утра, Путин объявил Украине войну и призвал ВСУ сложить оружие.

Президент Владимир Зеленский объявил о военном положении после атак России на украинскую военную инфраструктуру, города и пограничников. Он также призвал украинцев не паниковать, о чем заявил в видеообращении.

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Яна Катасонова

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