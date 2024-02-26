Угорщина ратифікувала вступ Швеції до НАТО

Сьогодні, 26 лютого, угорський парламент офіційно проголосував за членство Швеції в НАТО. Угорщина була єдиною країною, яка до сьогодні не схвалила заявку на членство. Про це повідомляється на сайті парламенту країни.

"За" проголосували 188 депутатів, шестеро "проти", і ніхто не утримався. Процес ратифікації завершиться після того, як протокол підпише президент Угорщини й він буде оприлюднений в офіційному віснику.

Угорщина стала останньою країною - членом НАТО, яка не погоджувала вступ Швеції до Альянсу. Тривалий час угорська влада заявляла, що підтримує вступ Швеції та буде "не останньою", хто його ратифікує.

Однак Туреччина, яка не погоджувала членство Швеції в Альянсі, ратифікувала вступ у січні. Основна претензія Анкари полягала в тому, що Швеція нібито приховує на своїй території членів бойових груп, яких Туреччина вважає терористами. Йдеться про заборонену в Туреччині Робітничу партію Курдистану.