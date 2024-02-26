Венгрия ратифицировала вступление Швеции в НАТО

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Сегодня, 26 февраля, венгерский парламент официально проголосовал за членство Швеции в НАТО. Венгрия была единственной страной, которая до сих пор не одобрила заявку на членство. Об этом сообщается на сайте парламента страны.

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За проголосовали 188 депутатов, шестеро против и никто не воздержался. Процесс ратификации завершится после того, как протокол подпишет президент Венгрии, и он будет обнародован в официальном вестнике.

Венгрия стала последней страной - членом НАТО, не согласовавшей вступление Швеции в Альянс. Долгое время венгерские власти заявляли, что поддерживают вступление Швеции и будут "не последними", кто его ратифицирует.

Однако Турция, не согласовывавшая членство Швеции в Альянсе, ратифицировала вступление в январе. Основная претензия Анкары заключалась в том, что Швеция якобы скрывает на своей территории членов боевых групп, которых Турция считает террористами. Речь идет о запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

Швеция и Финляндия подали заявку на членство в НАТО сразу после полномасштабного вторжения России в Украину.

Намерение скандинавских стран получило ускоренное одобрение всех членов Альянса, за исключением Турции и Венгрии.

25 января Турция официально ратифицировала заявку Швеции на членство в НАТО.

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