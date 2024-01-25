Эрдоган официально утвердил ратификацию Турцией членства Швеции в НАТО

25 января Турция опубликовала в официальном бюллетене решение об одобрении членства Швеции в НАТО

Реджеп Эрдоган (Фото: EPA)

Президент Турции Реджеп Эрдоган 25 января официально утвердил ратификацию Турцией членства Швеции в НАТО. Об этом стало известно из данных Официального вестника.

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23 января турецкий парламент одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО, что оставило Венгрию единственной страной, не ратифицировавшей шведское вступление в Альянс.

В четверг, 25 января, Турция опубликовала в официальном бюллетене решение об одобрении членства Швеции в НАТО, завершив процесс ратификации, который приближает страну, ранее бывшую внеблоковой, к вступлению в военный Альянс.

В этот же день посол США в Турции Джефф Флейк заявил, что ожидает, что президент страны даст окончательное разрешение на членство Швеции в НАТО в течение нескольких дней, что даст толчок к быстрым шагам на пути к одобрению Конгрессом США продажи истребителей F-16 Анкаре.

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Турция более года откладывала вступление Швеции в Альянс, обвиняя страну в чрезмерной снисходительности к группировкам, которые Анкара считает угрозой своей безопасности. Она требовала от Стокгольма уступок, в частности, шагов в борьбе с боевиками.

Турцию также возмутила серия демонстраций сторонников запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК) в Швеции, а также протесты с сожжением Корана.

Расмус Палудан сжигает Коран (Фото: EPA)

18 декабря 2023 года президент Турции заявил, что ратификация Турцией вступления Швеции в НАТО зависит от одобрения Конгрессом США запроса Анкары на приобретение истребителей F-16, и призвал оба законодательных органа действовать "одновременно".

Теперь заявку Швеции не ратифицировала только Венгрия. Однако 25 января премьер-министр Венгрии Орбан заявил, что венгерское правительство поддерживает членство Швеции в НАТО, и призвал Национальное собрание страны проголосовать за вступление Швеции и завершить ратификацию при первой же возможности.

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