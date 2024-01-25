Туреччина очікує на F-16 від США після остаточного схвалення членства Швеції – Reuters
Посол США в Туреччині Джефф Флейк заявив, що очікує, що президент Реджеп Ердоган дасть остаточний дозвіл на членство Швеції в НАТО протягом декількох днів, що дасть поштовх до швидких кроків на шляху до схвалення Конгресом США продажу винищувачів F-16 Анкарі. Про це повідомило агентство Reuters.
Він заявив, що як тільки офіційний документ про ратифікацію буде отримано у Вашингтоні, Туреччина очікує, що Державний департамент США негайно надішле Конгресу повідомлення про продаж винищувачів F-16 на суму $20 млрд.
"Я не бачу ніяких причин, чому після того, як парламент ухвалив це рішення, Туреччина буде чекати. Тому я б очікував, що як тільки це буде передано до Вашингтона, то повідомлення Конгресу [про продаж F-16] відбудеться", – сказав він.
Анкара запросила у США винищувачі F-16 у жовтні 2021 року. Угода на $6 млрд передбачала продаж 40 літаків, а також комплектів для модернізації 79 бойових літаків, які вже перебувають на озброєнні ВПС Туреччини. Однак у Конгресі США можливість такої угоди зумовили низкою вимог, зокрема схваленням Анкарою заявки Швеції на вступ до НАТО.
- 18 грудня 2023 року президент Туреччини заявив, що ратифікація Туреччиною вступу Швеції до НАТО залежить від схвалення Конгресом США запиту Анкари на придбання винищувачів F-16, і закликав обидва законодавчі органи діяти "одночасно".
- У вівторок, 23 січня, парламент Туреччини ратифікував заявку Швеції на членство в НАТО. Для вступу будь-якої держави до НАТО потрібно одностайне схвалення всіх країн – членів Альянсу.
- Тепер заявку Швеції не ратифікувала лише Угорщина. Однак 25 січня прем'єр-міністр Угорщини Орбан заявив, що угорський уряд підтримує членство Швеції в НАТО, та закликав Національні збори країни проголосувати за вступ Швеції та завершити ратифікацію за першої ж можливості.
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