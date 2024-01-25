Туреччина очікує на F-16 від США після остаточного схвалення членства Швеції – Reuters

Посол США в Туреччині Флейк очікує, що Держдепартамент США надішле Конгресу повідомлення про продаж винищувачів F-16 на суму $20 млрд після ратифікації членства Швеції

Реджеп Ердоган (Фото: EPA)

Посол США в Туреччині Джефф Флейк заявив, що очікує, що президент Реджеп Ердоган дасть остаточний дозвіл на членство Швеції в НАТО протягом декількох днів, що дасть поштовх до швидких кроків на шляху до схвалення Конгресом США продажу винищувачів F-16 Анкарі. Про це повідомило агентство Reuters.

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Він заявив, що як тільки офіційний документ про ратифікацію буде отримано у Вашингтоні, Туреччина очікує, що Державний департамент США негайно надішле Конгресу повідомлення про продаж винищувачів F-16 на суму $20 млрд.

"Я не бачу ніяких причин, чому після того, як парламент ухвалив це рішення, Туреччина буде чекати. Тому я б очікував, що як тільки це буде передано до Вашингтона, то повідомлення Конгресу [про продаж F-16] відбудеться", – сказав він.

Анкара запросила у США винищувачі F-16 у жовтні 2021 року. Угода на $6 млрд передбачала продаж 40 літаків, а також комплектів для модернізації 79 бойових літаків, які вже перебувають на озброєнні ВПС Туреччини. Однак у Конгресі США можливість такої угоди зумовили низкою вимог, зокрема схваленням Анкарою заявки Швеції на вступ до НАТО.

18 грудня 2023 року президент Туреччини заявив, що ратифікація Туреччиною вступу Швеції до НАТО залежить від схвалення Конгресом США запиту Анкари на придбання винищувачів F-16, і закликав обидва законодавчі органи діяти "одночасно".

У вівторок, 23 січня, парламент Туреччини ратифікував заявку Швеції на членство в НАТО. Для вступу будь-якої держави до НАТО потрібно одностайне схвалення всіх країн – членів Альянсу.

Тепер заявку Швеції не ратифікувала лише Угорщина. Однак 25 січня прем'єр-міністр Угорщини Орбан заявив, що угорський уряд підтримує членство Швеції в НАТО, та закликав Національні збори країни проголосувати за вступ Швеції та завершити ратифікацію за першої ж можливості.

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