Турция ожидает поставку F-16 от США после утверждения членства Швеции – Reuters

Посол США в Турции ожидает, что Госдепартамент США направит сообщение о продаже истребителей F-16 на сумму $20 млрд после ратификации членства Швеции

Реджеп Эрдоган (Фото: EPA)

Посол США в Турции Джефф Флейк заявил, что ожидает, что президент Реджеп Эрдоган даст окончательное разрешение на членство Швеции в НАТО в течение нескольких дней, что даст толчок к быстрым шагам на пути к одобрению Конгрессом США продаж истребителей F-16 Анкари. Об этом сообщило агентство Reuters.

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Он заявил, что как только официальный документ о ратификации будет получен в Вашингтоне, Турция ожидает, что Государственный департамент США немедленно направит Конгрессу сообщение о продаже истребителей F-16 на сумму $20 млрд.

"Я не вижу никаких причин, почему после того, как парламент принял это решение, Турция будет ждать. Поэтому я бы ожидал, что как только это будет передано в Вашингтон, то сообщение Конгресса [о продаже F-16] состоится", – сказал он.

Анкара запросила у США истребители F-16 в октябре 2021 года. Соглашение на $6 млрд предусматривало продажу 40 самолетов, а также комплекты для модернизации 79 боевых самолетов, уже находящихся на вооружении ВВС Турции. Однако в Конгрессе США возможность такого соглашения обусловили рядом требований, в частности одобрением Анкарой заявки Швеции на вступление в НАТО.

18 декабря 2023 года президент Турции заявил, что ратификация Турцией вступления Швеции в НАТО зависит от одобрения Конгрессом США запроса Анкары на приобретение истребителей F-16, и призвал оба законодательных органа действовать "одновременно".

Во вторник 23 января парламент Турции ратифицировал заявку Швеции на членство в НАТО. Для вступления любого государства в НАТО требуется единодушное одобрение всех стран-членов Альянса.

Теперь заявку Швеции не ратифицировала только Венгрия. Однако 25 января премьер-министр Венгрии Орбан заявил, что венгерское правительство поддерживает членство Швеции в НАТО, и призвал Национальное собрание страны проголосовать за вступление Швеции и завершить ратификацию при первой же возможности.

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