Турецький парламент схвалив заявку Швеції на вступ до НАТО – Bloomberg

Для вступу будь-якої держави в НАТО потрібно одностайне схвалення всіх країн-членів Альянсу. Тепер заявку Швеції не ратифікувала лише Угорщина

Парламент Туреччини голосує за членство Швеції в НАТО (Фото: EPA/ NECATI SAVAS)

Парламент Туреччини схвалив вступ Швеції до НАТО після місяців обговорень. За даними видання Bloomberg, пленарне засідання парламенту в Анкарі проголосувало за прийняття заявки Швеції 23 січня.

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Видання зазначило, що після голосування документ відправили назад турецькому президенту Реджепу Ердогану для остаточного підписання, перш ніж він буде переданий на зберігання до Державного департаменту США у Вашингтоні.

Для вступу будь-якої держави в НАТО потрібно одностайне схвалення всіх країн-членів Альянсу. Заявку Швеції поки не ратифікувала лише Угорщина.

Видання зазначило, що ще однією ознакою потенційного прогресу в питанні членства Швеції є те, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у своєму дописі у X (раніше Twitter) запросив шведського колегу Ульфа Крістерссона до Будапешта для переговорів щодо заявки на вступ до НАТО.

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом заявив журналістам Bloomberg, що "немає причин для переговорів" з угорським урядом, хоча "головне – продовжувати хороший і конструктивний діалог з Будапештом". У листі від 23 січня, з яким ознайомилося видання Bloomberg, Орбан запросив Крістерссона до Угорщини "для обміну думками з усіх питань, що становлять спільний інтерес". Невідомо, чи прийме він цю пропозицію, підсумувало видання.

Парламент Туреччини голосує за членство Швеції в НАТО (Фото: EPA/ NECATI SAVAS)

18 грудня президент Туреччини заявив, що ратифікація Туреччиною вступу Швеції у НАТО залежить від схвалення Конгресом США запиту Анкари на придбання винищувачів F-16, і закликав обидва законодавчі органи діяти "одночасно".

Анкара запросила у США винищувачі F-16 у жовтні 2021 року. Угода на $6 млрд передбачала продаж 40 літаків, а також комплекти для модернізації 79 бойових літаків, які вже перебувають на озброєнні ВПС Туреччини. Однак у Конгресі США можливість такої угоди зумовили низкою вимог, зокрема схваленням Анкарою заявки Швеції на вступ у НАТО.

28 червня 2022 року НАТО запросило Швецію та Фінляндію стати членами Альянсу. 4 квітня 2023 року Фінляндія вступила в НАТО.

17 вересня Ердоган заявив, що Швеція "не виконала дані Туреччині обіцянки" і тому не отримає її підтримки для вступу в НАТО.

23 жовтня Ердоган підписав протокол про вступ Швеції в НАТО та вніс його на розгляд парламенту Туреччини.

6 грудня Швеція та США уклали угоду про оборонне співробітництво, що створює умови для зміцнення військового потенціалу Швеції навіть у тому випадку, якщо їй не вдасться стати членом НАТО.

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