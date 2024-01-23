Турецкий парламент одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО – Bloomberg

Для вступления любого государства в НАТО требуется единодушное одобрение всех стран Альянса. Теперь заявку Швеции не ратифицировала только Венгрия

Парламент Турции голосует за членство Швеции в НАТО (Фото: EPA/NECATI SAVAS)

Парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО после месяцев обсуждений. По данным издания Bloomberg, пленарное заседание парламента в Анкаре проголосовало за принятие заявки Швеции 23 января.

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Издание отметило, что после голосования документ отправили обратно турецкому президенту Реджепу Эрдогану для окончательного подписания, прежде чем он будет передан на хранение в Государственный департамент США в Вашингтоне.

Для вступления любого государства в НАТО требуется единодушное одобрение всех стран-членов Альянса. Заявку Швеции пока не ратифицировала только Венгрия.

Издание отметило, что еще одним признаком потенциального прогресса в вопросе членства Швеции является то, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем сообщении в X (ранее Twitter), пригласил шведского коллегу Ульфа Кристерссона в Будапешт для переговоров по заявке на вступление в НАТО.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём заявил журналистам Bloomberg, что "нет причин для переговоров" с венгерским правительством, хотя "главное – продолжать хороший и конструктивный диалог с Будапештом". В письме от 23 января, с которым ознакомилось издание Bloomberg, Орбан пригласил Кристерссона в Венгрию "для обмена мнениями по всем вопросам, представляющим общий интерес". Неизвестно, примет ли он это предложение, подытожило издание.

Парламент Турции голосует за членство Швеции в НАТО (Фото: EPA/NECATI SAVAS)

18 декабря президент Турции заявил, что ратификация Турцией вступления Швеции в НАТО зависит от одобрения Конгрессом США запроса Анкары на приобретение истребителей F-16, и призвал оба законодательных органа действовать "одновременно".

Анкара пригласила в США истребители F-16 в октябре 2021 года. Соглашение на $6 млрд предусматривало продажу 40 самолетов, а также комплекты для модернизации 79 боевых самолетов, уже находящихся на вооружении ВВС Турции. Однако в Конгрессе США возможность такого соглашения обусловили ряд требований, в частности одобрением Анкарой заявки Швеции на вступление в НАТО.

28 июня 2022 года НАТО пригласило Швецию и Финляндию стать членами Североатлантического союза. 4 апреля 2023 года Финляндия вступила в НАТО.

17 сентября Эрдоган заявил, что Швеция "не выполнила данные Турции обещания" и потому не получит ее поддержки для вступления в НАТО.

23 октября Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО и внес его на рассмотрение парламента Турции.

6 декабря Швеция и США заключили соглашение об оборонном сотрудничестве, которое создает условия для укрепления военного потенциала Швеции даже в том случае, если ей не удастся стать членом НАТО.

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