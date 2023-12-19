F-16 та ембарго. Ердоган назвав умови, за яких піде на поступки щодо Швеції в НАТО

Турецький президент назвав низку умов, за виконання яких країна погодиться ратифікувати членство Швеції в НАТО

Реджеп Ердоган (Фото: EPA)

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що ратифікація парламентом Туреччини членства Швеції в НАТО залежить від схвалення Конгресом США запиту Туреччини на придбання винищувачів F-16, він закликав обидва законодавчі органи діяти "одночасно". Про це він сказав увечері 18 грудня, повертаючись із зустрічі з угорським прем'єр-міністром Віктором Орбаном, передає державне турецьке агентство Anadolu.

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Ердоган зазначив, що Канада та інші союзники по НАТО повинні зняти ембарго на постачання зброї, накладене на Туреччину.

"Позитивні зрушення з боку Сполучених Штатів щодо питання F-16 і дотримання Канадою своїх обіцянок прискорять позитивне ставлення нашого парламенту [до членства Швеції]. Все це пов'язано між собою", – сказав Ердоган.

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Він сказав журналістам, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан порушив питання одночасного схвалення парламентом і Конгресом Туреччини під час дискусій на цьому тижні з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

"Якщо ми зробимо це одночасно, у нас буде можливість набагато легше провести це через парламент", – цитує Ердоган слова Фідана, сказані Блінкену.

Ердоган подав протокол про прийняття Швеції до парламенту в жовтні, але процес ратифікації застопорився.

ДОВІДКА. Ембарго на постачання зброї до Кіпру було запроваджене у 1987 році, щоб сприяти стабільності та запобігти "гонці озброєнь". На той час півострів уже був частково окупований Туреччиною, яка проголосила на цій частині невизнану Республіку Північний Кіпр. У вересні 2020 року на тлі загострення між Туреччиною та Грецією США Ембарго на постачання зброї до Кіпру було запроваджене у 1987 році, щоб сприяти стабільності та запобігти "гонці озброєнь". На той час півострів уже був частково окупований Туреччиною, яка проголосила на цій частині невизнану Республіку Північний Кіпр. У вересні 2020 року на тлі загострення між Туреччиною та Грецією США частково зняли багаторічне ембарго на постачання зброї до Республіки Кіпр. У Туреччині назвали цей крок "несумісним з духом союзницьких відносин" та припустили кроки у відповідь зі свого боку.

26 вересня 2023 року Ердоган наголосив, що заявка Швеції в НАТО і купівля Туреччиною F-16 "не пов'язані між собою" і залишаються на розсуд парламенту Туреччини, але водночас завуальовано дав зрозуміти, що першого без другого не буде.

Анкара запросила у США винищувачі F-16 у жовтні 2021 року. Угода на $6 млрд передбачала продаж 40 літаків, а також комплекти для модернізації 79 бойових літаків, які вже перебувають на озброєнні ВПС Туреччини. Однак у Конгресі США можливість такої угоди зумовили низкою вимог, зокрема схваленням Анкарою заявки Швеції на вступ до НАТО.

17 вересня Ердоган заявив, що Швеція "не виконала дані Туреччині обіцянки" і тому не отримає її підтримки для вступу до НАТО.

23 жовтня Ердоган вніс на розгляд парламенту протокол про вступ Швеції до НАТО.

Туреччина та Угорщина залишаються єдиними країнами НАТО, які не ратифікували заявку Швеції на вступ.

17 листопада Ердоган прилетів до Німеччини для переговорів із канцлером Шольцом. Однією з основних тем обговорення була можливість продажу Туреччині винищувачів Eurofighter Typhoon.

Видання Bloomberg повідомило, що канцлер Німеччини навряд чи погодиться на запит глави Туреччини щодо купівлі винищувачів Eurofighter Typhoon, оскільки напруженість у відносинах між країнами зростає через низку питань.

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