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Шольц заблокує запит Ердогана на купівлю винищувачів Eurofighter Typhoon — Bloomberg

Этот материал также доступен на русском
16.11.2023, 16:11
Шольц заблокує запит Ердогана на купівлю винищувачів Eurofighter Typhoon — Bloomberg - Фото
Eurofighter Typhoon (Фото: ЕРА)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц навряд чи погодиться на запит глави Туреччини Реджепа Ердогана щодо купівлі винищувачів Eurofighter Typhoon, оскільки напруженість у відносинах між країнами зростає через низку питань. Про це написало видання Bloomberg із посиланням на слова турецьких та німецьких чиновників, знайомих з цим питанням.

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За словами співрозмовників, Ердоган, ймовірно, попросить канцлера на зустрічі в Берліні 17 листопада зняти заборону на продаж винищувачів, необхідних йому для оновлення застарілих військово-повітряних сил.

Очікується, що він попросить щонайменше 20 винищувачів Eurofighter Typhoon з можливістю подвоїти цю кількість. Журналісти додали, що Туреччина прагне укласти угоду у відповідь на придбання Грецією винищувачів Rafale.

ДОВІДКА. Eurofighter Typhoon — багатоцільовий винищувач четвертого покоління, який стоїть на озброєнні ВПС Німеччини, Італії, Іспанії, Великої Британії, Австрії та Саудівської Аравії. Німеччина виробляє Eurofighter в консорціумі з трьома іншими країнами. Консорціум Eurofighter Gmbh, створений в 1988 році для розробки та виробництва багатоцільового винищувача типу Typhoon, об’єднує Європейське космічне агентство, британську корпорацію BAE Systems та італійську аерокосмічну групу Alenia/Finmeccanica.

Німецькі чиновники зазначили, що Шольц не дасть згоди, через дипломатичну напруженість між союзниками в НАТО на чолі зі США і Туреччиною через придбання країною систем ППО у Росії, її військову кампанію проти курдських сил в Сирії й затримку з ратифікацією членства Швеції в НАТО.

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За їхніми словами, оголошення Ердоганом Ізраїлю "терористичною державою", а також те, що він назвав ХАМАС "захисниками сектора Гази", додало ще більше занепокоєння. 

"Це візит складного партнера, з яким ми обговорюємо цілу низку питань", – заявив 15 листопада журналістам речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт. 

  • 4 червня 2023 року генсек НАТО Столтенберг за підсумками бесіди з президентом Туреччини заявив, що Швеція отримає можливість приєднатися до НАТО на саміті Альянсу у Вільнюсі в липні, проте цього не сталося.
  • 17 вересня Ердоган заявив, що Швеція "не виконала дані Туреччині обіцянки" й не отримає її підтримки для вступу до НАТО.
  • 23 жовтня президент Туреччини вніс на розгляд парламенту протокол про вступ Швеції до НАТО. 

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Уляна Кричковська
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