Шольц заблокує запит Ердогана на купівлю винищувачів Eurofighter Typhoon — Bloomberg
Канцлер Німеччини Олаф Шольц навряд чи погодиться на запит глави Туреччини Реджепа Ердогана щодо купівлі винищувачів Eurofighter Typhoon, оскільки напруженість у відносинах між країнами зростає через низку питань. Про це написало видання Bloomberg із посиланням на слова турецьких та німецьких чиновників, знайомих з цим питанням.
За словами співрозмовників, Ердоган, ймовірно, попросить канцлера на зустрічі в Берліні 17 листопада зняти заборону на продаж винищувачів, необхідних йому для оновлення застарілих військово-повітряних сил.
Очікується, що він попросить щонайменше 20 винищувачів Eurofighter Typhoon з можливістю подвоїти цю кількість. Журналісти додали, що Туреччина прагне укласти угоду у відповідь на придбання Грецією винищувачів Rafale.
Німецькі чиновники зазначили, що Шольц не дасть згоди, через дипломатичну напруженість між союзниками в НАТО на чолі зі США і Туреччиною через придбання країною систем ППО у Росії, її військову кампанію проти курдських сил в Сирії й затримку з ратифікацією членства Швеції в НАТО.
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За їхніми словами, оголошення Ердоганом Ізраїлю "терористичною державою", а також те, що він назвав ХАМАС "захисниками сектора Гази", додало ще більше занепокоєння.
"Це візит складного партнера, з яким ми обговорюємо цілу низку питань", – заявив 15 листопада журналістам речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт.
- 4 червня 2023 року генсек НАТО Столтенберг за підсумками бесіди з президентом Туреччини заявив, що Швеція отримає можливість приєднатися до НАТО на саміті Альянсу у Вільнюсі в липні, проте цього не сталося.
- 17 вересня Ердоган заявив, що Швеція "не виконала дані Туреччині обіцянки" й не отримає її підтримки для вступу до НАТО.
- 23 жовтня президент Туреччини вніс на розгляд парламенту протокол про вступ Швеції до НАТО.
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