Шольц заблокирует запрос Эрдогана на покупку истребителей Eurofighter Typhoon — Bloomberg

Канцлер Германии Олаф Шольц вряд ли согласится на запрос главы Турции Реджепа Эрдогана по поводу покупки истребителей Eurofighter Typhoon, поскольку напряженность в отношениях между странами растет из-за ряда вопросов. Об этом написало издание Bloomberg со ссылкой на слова турецких и немецких чиновников, знакомых с этим вопросом.

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По словам собеседников, Эрдоган, по всей вероятности, попросит канцлера на встрече в Берлине 17 ноября снять запрет на продажу истребителей, необходимых ему для обновления устаревших военно-воздушных сил.

Ожидается, что он попросит не менее 20 истребителей Eurofighter Typhoon с возможностью удвоить это количество. Журналисты добавили, что Турция стремится заключить соглашение в ответ на приобретение Грецией истребителей Rafale.

СПРАВКА. Eurofighter Typhoon – многоцелевой истребитель четвертого поколения, стоящий на вооружении ВВС Германии, Италии, Испании, Великобритании, Австрии и Саудовской Аравии. Германия производит Eurofighter в консорциуме с тремя другими странами. Консорциум Eurofighter GmbH, созданный в 1988 году для разработки и производства многоцелевого истребителя типа Typhoon, объединяет Европейское космическое агентство, британскую корпорацию BAE Systems и итальянскую аэрокосмическую группу Alenia/Finmeccanica.

Немецкие чиновники отметили, что Шольц не даст согласия из-за дипломатической напряженности между союзниками в НАТО во главе с США и Турцией из-за приобретения страной систем ПВО у России, ее военной кампании против курдских сил в Сирии и задержки с ратификацией членства Швеции в НАТО.

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По их словам, объявление Эрдоганом Израиля "террористическим государством", а также то, что он назвал ХАМАС "защитниками сектора Газа", добавило еще большее беспокойство.

"Это визит сложного партнера, с которым мы обсуждаем целый ряд вопросов", – заявил 15 ноября журналистам спикер немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.

4 июня 2023 года генсек НАТО Столтенберг по итогам беседы с президентом Турции заявил, что Швеция получит возможность присоединиться к НАТО на саммите Альянса в Вильнюсе в июле, однако этого не произошло.

17 сентября Эрдоган заявил, что Швеция "не выполнила данные Турции обещания" и не получит ее поддержки для вступления в НАТО.

23 октября президент Турции внес на рассмотрение парламента протокол о вступлении Швеции в НАТО.

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