Турция импортирует уголь, который компании страны-агрессора добывают на временно оккупированных территориях Украины. Об этом пишет Reuters.

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Согласно публичным данным российского таможенного учета, в период с февраля по июль 2023 года в Турцию поступили около 160 400 тонн угля из временно оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей Украины, сообщает агентство. Стоимость этого угля составляет не менее $14,3 млн.

Три производителя, указанные в таможенных данных, подтвердили Reuters, что в этот период они поставляли уголь из двух оккупированных регионов в Турцию.

Агентство отмечает, что Турция была крупнейшим экспортным направлением угля из временно оккупированных регионов – 95% поставок луганского и донецкого угля за указанный период приходилось на нее.

Министерство торговли и таможенное управление Турции не ответили Reuters на запрос о комментариях по этим поставкам.

Агентство отмечает, что Турция, в отличие от США и Евросоюза, не ограничивала торговлю с Россией или с временно оккупированными ею территориями Украины.

При этом Турция твердо заявляет о поддержке территориальной целостности Украины и отказывается признавать российскими оккупированные РФ территории.

4 сентября во время переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи российский диктатор Владимир Путин заявил, что для возобновления зерновой сделки Москва требует снятия части санкций в отношении поставок российского зерна и удобрений на европейские рынки. Эрдоган сказал, что считает требования РФ "справедливыми".

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