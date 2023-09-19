UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Турция покупает у России украденный украинский уголь – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2023, 09:40
Турция покупает у России украденный украинский уголь – Reuters - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото - EPA)

Турция импортирует уголь, который компании страны-агрессора добывают на временно оккупированных территориях Украины. Об этом пишет Reuters.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Согласно публичным данным российского таможенного учета, в период с февраля по июль 2023 года в Турцию поступили около 160 400 тонн угля из временно оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей Украины, сообщает агентство. Стоимость этого угля составляет не менее $14,3 млн. 

Три производителя, указанные в таможенных данных, подтвердили Reuters, что в этот период они поставляли уголь из двух оккупированных регионов в Турцию.

Агентство отмечает, что Турция была крупнейшим экспортным направлением угля из временно оккупированных регионов – 95% поставок луганского и донецкого угля за указанный период приходилось на нее.

Министерство торговли и таможенное управление Турции не ответили Reuters на запрос о комментариях по этим поставкам.

Агентство отмечает, что Турция, в отличие от США и Евросоюза, не ограничивала торговлю с Россией или с временно оккупированными ею территориями Украины.

При этом Турция твердо заявляет о поддержке территориальной целостности Украины и отказывается признавать российскими оккупированные РФ территории. 

  • 4 сентября во время переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи российский диктатор Владимир Путин заявил, что для возобновления зерновой сделки Москва требует снятия части санкций в отношении поставок российского зерна и удобрений на европейские рынки. Эрдоган сказал, что считает требования РФ "справедливыми".  

Читайте также: Эрдоган заявил, что "Путин тоже хочет окончания войны" и с ним возможна "солидарность"

 

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
санкциивойнаугольТурция
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 