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Эрдоган заявил, что "Путин тоже хочет окончания войны" и с ним возможна "солидарность"

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2023, 07:53
Эрдоган заявил, что
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото - скриншот из видео)

Российский диктатор Владимир Путин "выступает за скорейшее прекращение войны", но при этом война РФ против Украины "будет продолжаться еще долго". Такое мнение высказал в интервью американской PBS президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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Отвечая на вопрос ведущей, Эрдоган сказал, что "только лидеры обеих сторон смогут сказать", когда закончится война России против Украины. При этом он ожидает, что война будет продолжаться еще "долгое время". 

"Нам бы очень хотелось надеяться, что война закончится как можно скорее. И Путин на самом деле тоже выступает за скорейшее прекращение этой войны", – сказал президент Турции.

Эрдоган также заявил, что России "можно доверять так же, как и Западу", упомянув при этом, что Запад якобы обманул многолетние надежды Турции на ее вступление в Евросоюз. 

"У меня нет причин им (России. – Ред.) не доверять. Россия надежна настолько же, насколько и Запад. Последние полвека мы ждали у порога ЕС. И сейчас я доверяю России настолько же, насколько я доверяю Западу", — сказал он.

Президент Турции также не согласился с замечанием журналистки, что Путину нельзя доверять из-за выхода РФ из зернового соглашения и вторжения в Украину.

"Половина поставок природного газа (в Турцию. – Ред.) приходит из России, а это значит, что у нас есть солидарность. Мы совместно идем вперед и также сотрудничаем в области оборонной промышленности", – сказал Эрдоган.

Он подчеркнул, что его политика, "насколько это возможно, заключается в установлении контактов со странами всего мира на основе беспроигрышного сценария".

"Точно так же, как у меня хорошие отношения с США, у меня будут хорошие отношения и с Россией", – сказал он.

4 сентября во время переговоров с Эрдоганом в Сочи Путин заявил, что для возобновления зерновой сделки Москва требует снятия части санкций в отношении поставок российского зерна и удобрений на европейские рынки. Эрдоган сказал, что считает требования РФ "справедливыми". 
  • 16 сентября 2023 года Эрдоган пригрозил официальному Брюсселю "расставанием" с Евросоюзом из-за критического отчета Европарламента по выполнению Турцией условий ее вступления в ЕС.
  • 17 сентября президент Турции заявил, что Швеция "не выполнила данные Турции обещания" и не получит ее поддержки для вступления в НАТО.
Сергей Бережной
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