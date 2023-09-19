Ердоган заявив, що "Путін теж хоче закінчення війни" і з ним можлива "солідарність"

Російський диктатор Володимир Путін "виступає за якнайшвидше припинення війни", але водночас війна РФ проти України "триватиме ще довго". Таку думку висловив в інтерв'ю американській PBS президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

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Відповідаючи на запитання ведучої, Ердоган сказав, що "тільки лідери обох сторін зможуть сказати", коли закінчиться війна Росії проти України. Водночас він очікує, що війна триватиме ще "довгий час".

"Нам би дуже хотілося сподіватися, що війна закінчиться якнайшвидше. І Путін насправді теж виступає за якнайшвидше припинення цієї війни", – сказав президент Туреччини.

Ердоган також заявив, що Росії "можна довіряти так само, як і Заходу", згадавши водночас, що Захід нібито обдурив багаторічні сподівання Туреччини на її вступ до Євросоюзу.

"У мене немає причин їм (Росії. – Ред.) не довіряти. Росія надійна настільки ж, наскільки і Захід. Останні пів століття ми чекали на порозі ЄС. І зараз я довіряю Росії настільки ж, наскільки я довіряю Заходу", – сказав він.

Президент Туреччини також не погодився із зауваженням журналістки, що Путіну не можна довіряти через вихід РФ із зернової угоди та вторгнення в Україну.

"Половина постачання природного газу (до Туреччини. – Ред.) приходить з Росії, а це означає, що у нас є солідарність. Ми спільно йдемо вперед і також співпрацюємо в галузі оборонної промисловості", – сказав Ердоган.

Він наголосив, що його політика, "наскільки це можливо, полягає у встановленні контактів із країнами всього світу на основі безпрограшного сценарію".

"Так само як у мене хороші відносини зі США, у мене будуть хороші відносини і з Росією", – сказав він.

4 вересня під час переговорів з Ердоганом у Сочі Путін заявив, що для відновлення зернової угоди Москва вимагає зняття частини санкцій щодо постачання російського зерна та добрив на європейські ринки. Ердоган сказав , що вважає вимоги РФ "справедливими".

16 вересня 2023 року Ердоган пригрозив офіційному Брюсселю "розлученням" з Євросоюзом через критичний звіт Європарламенту щодо виконання Туреччиною умов її вступу до ЄС.

17 вересня президент Туреччини заявив, що Швеція "не виконала дані Туреччини обіцянки" і не отримає її підтримки для вступу до НАТО.

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