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Туреччина купує в Росії вкрадене українське вугілля – Reuters

Этот материал также доступен на русском
19.09.2023, 09:40
Туреччина купує в Росії вкрадене українське вугілля – Reuters - Фото
Реджеп Тайїп Ердоган та Володимир Путін (Фото - EPA)

Туреччина імпортує вугілля, яке компанії країни-агресора добувають на тимчасово окупованих територіях України. Про це пише Reuters.

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Згідно з публічними даними російського митного обліку, у період з лютого до липня 2023 року до Туреччини надійшло близько 160 400 тонн вугілля з тимчасово окупованих Росією Донецької та Луганської областей України, повідомляє агентство. Вартість цього вугілля становить не менше ніж $14,3 млн.

Три виробники, зазначені в митних даних, підтвердили Reuters, що в цей період вони постачали вугілля з двох окупованих регіонів до Туреччини.

Агентство зазначає, що Туреччина була найбільшим експортним напрямом вугілля з тимчасово окупованих регіонів – 95% постачання луганського та донецького вугілля за вказаний період припадало на неї.

Міністерство торгівлі та митне управління Туреччини не відповіли Reuters на запит про коментарі щодо цих постачань.

Агентство зазначає, що Туреччина, на відміну від США та Євросоюзу, не обмежувала торгівлю з Росією чи з тимчасово окупованими нею територіями України.

Водночас Туреччина твердо заявляє про підтримку територіальної цілісності України та відмовляється визнавати російськими окуповані РФ території.

  • 4 вересня під час переговорів із президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом у Сочі російський диктатор Володимир Путін заявив, що для відновлення зернової угоди Москва вимагає зняття частини санкцій щодо постачання російського зерна та добрив на європейські ринки. Ердоган сказав, що вважає вимоги РФ "справедливими".

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Сергій Бережний
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санкціїтуреччинавійнавугілля
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