Ердоган прилетів на палестинський мітинг та звинуватив Захід у "кровопролитті" у Газі – відео

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган прилетів гелікоптером на масову пропалестинську акцію протесту у Стамбулі, де звинуватив Захід у "кровопролитті у секторі Гази" та назвав Ізраїль "воєнним злочинцем". Про це повідомляє турецька інформаційна агенція Anadolu.

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"Західний світ мобілізував своїх політиків та ЗМІ, щоб узаконити вбивство жінок та дітей у Секторі Гази. Кровопролиття у Секторі Гази — повністю справа рук Заходу. Ізраїль відкрито чинить воєнні злочини", – сказав лідер Туреччини.

За його словами, "справжні господарі гри в Газі – це ті, хто "дозволяє пустощі" ізраїльській владі, Ізраїль і кроку не може зробити, не озираючись на них".

Він додав, що Анкара готується офіційно оголосити Ізраїль "воєнним злочинцем" та "окупантом палестинських територій".

Ердоган також закликав Ізраїль припинити військову операцію.

"Ізраїль має негайно вийти з цього стану божевілля і припинити свої атаки. Ми посилимо заклик і піднімемо голос на підтримку палестинського народу і проти злочинів Ізраїлю", – заявив він.

До цього, 25 жовтня, у виступі перед своєю партією Ердоган назвав ХАМАС "не терористами, а визвольною групою моджахедів".

За словами Ердогана, на пропалестинському мітингу у Стамбулі зібралося щонайменше 1,5 млн людей. Він прибув туди у хустинці в кольорах прапору Палестини.

Туреччина входить до складу НАТО, проте, на відміну від інших країн-членів Північноатлантичного альянсу, виділяється консерватизмом і не зовсім поділяє принципи демократичного світу. Президент Ердоган неодноразово виступав проти ЛГБТ, не засуджував російський напад на Україну та спокійно взаємодіяв з диктатором Путіним , зараз заявляє, що бомбардування Ізраїлем сектору Гази є "бійнею" та критикує США через їхню позицію щодо конфлікту.

7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС здійснили атаку на Ізраїль із сектору Гази та етноцид на півдні країни. В Ізраїлі загинули понад 1400 людей, були захоплені та вивезені до Гази щонайменше 212 заручників.

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектора Гази.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що провела цілеспрямовані рейди в секторі Гази та завдала ударів по десятках терористичних цілей організації ХАМАС.

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