Эрдоган прилетел на палестинский митинг и обвинил Запад в "кровопролитии" в Газе – видео
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетел вертолетом на массовую пропалестинскую акцию протеста в Стамбуле, где обвинил Запад в "кровопролитии в секторе Газа" и назвал Израиль "военным преступником". Об этом сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.
"Западный мир мобилизовал своих политиков и СМИ, чтобы узаконить убийство женщин и детей в Секторе Газы. Кровопролитие в Секторе Газы полностью дело рук Запада. Израиль открыто совершает военные преступления", – сказал лидер Турции.
По его словам, "настоящие хозяева игры в Газе – это те, кто "позволяет баловство" израильским властям, Израиль и шага не может сделать, не оглядываясь на них".
Он добавил, что Анкара готовится официально объявить Израиль "военным преступником" и "оккупантом палестинских территорий".
Эрдоган также призвал Израиль прекратить военную операцию.
"Израиль должен немедленно выйти из этого состояния безумия и прекратить свои атаки. Мы усилим призыв и поднимем голос в поддержку палестинского народа и против преступлений Израиля", – заявил он.
До этого, 25 октября, в выступлении перед своей партией Эрдоган назвал ХАМАС "не террористами, а освободительной группой моджахедов".
По словам Эрдогана, на пропалестинском митинге в Стамбуле собралось не менее 1,5 млн человек. Он прибыл туда в платке в цветах флага Палестины.
- 7 октября 2023 года террористы ХАМАС совершили атаку на Израиль из сектора Газа и этноцид на юге страны В Израиле погибли более 1400 человек, были захвачены и вывезены в Газу не менее 212 заложников.
- 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ приступил к полной блокаде сектора Газа.
- Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что провела целенаправленные рейды в секторе Газа и нанесла удары по десяткам террористических целей организации ХАМАС.
Читайте также: В Еврокомиссии заявили, что Турция должна выбрать сторону – либо ЕС и НАТО, либо РФ и ХАМАС
Комментарии