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Эрдоган прилетел на палестинский митинг и обвинил Запад в "кровопролитии" в Газе – видео

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2023, 18:08
Эрдоган прилетел на палестинский митинг и обвинил Запад в
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: ЕРА)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетел вертолетом на массовую пропалестинскую акцию протеста в Стамбуле, где обвинил Запад в "кровопролитии в секторе Газа" и назвал Израиль "военным преступником". Об этом сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.

"Западный мир мобилизовал своих политиков и СМИ, чтобы узаконить убийство женщин и детей в Секторе Газы. Кровопролитие в Секторе Газы полностью дело рук Запада. Израиль открыто совершает военные преступления", – сказал лидер Турции.

По его словам, "настоящие хозяева игры в Газе – это те, кто "позволяет баловство" израильским властям, Израиль и шага не может сделать, не оглядываясь на них".

Он добавил, что Анкара готовится официально объявить Израиль "военным преступником" и "оккупантом палестинских территорий".

Эрдоган также призвал Израиль прекратить военную операцию.

"Израиль должен немедленно выйти из этого состояния безумия и прекратить свои атаки. Мы усилим призыв и поднимем голос в поддержку палестинского народа и против преступлений Израиля", – заявил он.

До этого, 25 октября, в выступлении перед своей партией Эрдоган назвал ХАМАС "не террористами, а освободительной группой моджахедов".

По словам Эрдогана, на пропалестинском митинге в Стамбуле собралось не менее 1,5 млн человек. Он прибыл туда в платке в цветах флага Палестины.

Турция входит в состав НАТО, однако, в отличие от других стран-членов Североатлантического альянса, выделяется консерватизмом и не совсем разделяет принципы демократического мира. Президент Эрдоган неоднократно выступал против ЛГБТ, не осуждал российское нападение на Украину и спокойно взаимодействовал с диктатором Путиным, сейчас заявляет, что бомбардировка Израилем сектора Газы является "бойней" и критикует США из-за их позиции по конфликту.

Читайте также: В Еврокомиссии заявили, что Турция должна выбрать сторону – либо ЕС и НАТО, либо РФ и ХАМАС

Милана Головань
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реджеп тайип эрдоганИзраильТурциясектор газа
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