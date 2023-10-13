В Еврокомиссии заявили, что Турция должна выбрать сторону – или ЕС и НАТО, или РФ и ХАМАС
Вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил, что Турция должна выбрать сторону в геополитике, которой будет придерживаться, — либо Анкара будет с НАТО, Евросоюзом и этосом Запада, либо с ХАМАС, Москвой, Тегераном и Хезболлой. Его цитирует Ekathimerini.
"Турция должна выбрать, на какой стороне истории она хочет быть: с нами – Европейским Союзом, НАТО, нашими ценностями, духом Запада – или с Москвой, Тегераном, ХАМАС и Хезболлой", – сказал он, добавив, что "ответ должен быть четким".
Схинас отметил, что "в прошлую субботу мы все проснулись от шокирующих новостей о насильственной многофронтовой террористической атаке, совершенной ХАМАС против Израиля и невинных людей".
"С первого момента все 27 стран - членов ЕС единогласно признали право Израиля на защиту, осудили террористическую атаку и громко заявили, что террору нет оправдания", – сказал он.
Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал бомбардировку Израилем сектора Газа бойней и раскритиковал США из-за их позиции относительно конфликта.
- 7 октября 2023 года террористы ХАМАС совершили атаку на Израиль. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале операции "Железные мечи".
- 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны, а 9 октября ЦАХАЛ начал полную блокаду сектора Газа.
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