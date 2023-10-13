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В Еврокомиссии заявили, что Турция должна выбрать сторону – или ЕС и НАТО, или РФ и ХАМАС

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2023, 09:00
В Еврокомиссии заявили, что Турция должна выбрать сторону – или ЕС и НАТО, или РФ и ХАМАС - Фото
Маргаритис Схинас (Фото: ЕРА, Julien Warnand)

Вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил, что Турция должна выбрать сторону в геополитике, которой будет придерживаться, — либо Анкара будет с НАТО, Евросоюзом и этосом Запада, либо с ХАМАС, Москвой, Тегераном и Хезболлой. Его цитирует Ekathimerini.

"Турция должна выбрать, на какой стороне истории она хочет быть: с нами – Европейским Союзом, НАТО, нашими ценностями, духом Запада – или с Москвой, Тегераном, ХАМАС и Хезболлой", – сказал он, добавив, что "ответ должен быть четким". 

Схинас отметил, что "в прошлую субботу мы все проснулись от шокирующих новостей о насильственной многофронтовой террористической атаке, совершенной ХАМАС против Израиля и невинных людей".

"С первого момента все 27 стран - членов ЕС единогласно признали право Израиля на защиту, осудили террористическую атаку и громко заявили, что террору нет оправдания", – сказал он.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал бомбардировку Израилем сектора Газа бойней и раскритиковал США из-за их позиции относительно конфликта.

Читайте также: Сектор Газа. Моравецкий говорит, что в Европу мигрируют "исламские боевики и террористы"

Милана Головань
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