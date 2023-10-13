RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

У Єврокомісії заявили, що Туреччина має обрати бік – або ЄС та НАТО, або РФ та ХАМАС

Этот материал также доступен на русском
13.10.2023, 09:00
У Єврокомісії заявили, що Туреччина має обрати бік – або ЄС та НАТО, або РФ та ХАМАС - Фото
Маргарітіс Схінас (Фото: ЕРА, Julien Warnand)

Віцепрезидент Єврокомісії Маргарітіс Схінас заявив, що Туреччина має обрати бік у геополітиці, якого буде дотримуватися, — або Анкара буде з НАТО, Євросоюзом та етосом Заходу, або ж з ХАМАС, Москвою, Тегераном та Хезболлою. Його цитує Ekathimerini.

"Туреччина повинна вибрати, на якому боці історії вона хоче бути: з нами – Європейським Союзом, НАТО, нашими цінностями, духом Заходу – або з Москвою, Тегераном, ХАМАС і Хезболлою", – сказав він, додавши, що "відповідь має бути чіткою".

Схінас зазначив, що "минулої суботи ми всі прокинулися від шокуючих новин про насильницьку багатофронтову терористичну атаку, здійснену ХАМАС проти Ізраїлю і невинних людей".

"З першого моменту всі 27 країн - членів ЄС одностайно визнали право Ізраїлю на захист, засудили терористичну атаку і голосно заявили, що терору немає виправдання", – сказав він.

Напередодні президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган назвав бомбардування Ізраїлем сектору Гази бійнею та розкритикував США через їхню позицію щодо конфлікту.

  • 7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС здійснили атаку на Ізраїль. У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про початок операції "Залізні мечі".
  • 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни, а 9 жовтня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектора Гази.

Читайте також: Сектор Гази. Моравецький каже, що до Європи мігрують "ісламські бойовики та терористи"

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
туреччинавійнаарабо-ізраїльський конфлікт
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 