У Єврокомісії заявили, що Туреччина має обрати бік – або ЄС та НАТО, або РФ та ХАМАС

Віцепрезидент Єврокомісії Маргарітіс Схінас заявив, що Туреччина має обрати бік у геополітиці, якого буде дотримуватися, — або Анкара буде з НАТО, Євросоюзом та етосом Заходу, або ж з ХАМАС, Москвою, Тегераном та Хезболлою. Його цитує Ekathimerini.

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"Туреччина повинна вибрати, на якому боці історії вона хоче бути: з нами – Європейським Союзом, НАТО, нашими цінностями, духом Заходу – або з Москвою, Тегераном, ХАМАС і Хезболлою", – сказав він, додавши, що "відповідь має бути чіткою".

Схінас зазначив, що "минулої суботи ми всі прокинулися від шокуючих новин про насильницьку багатофронтову терористичну атаку, здійснену ХАМАС проти Ізраїлю і невинних людей".

"З першого моменту всі 27 країн - членів ЄС одностайно визнали право Ізраїлю на захист, засудили терористичну атаку і голосно заявили, що терору немає виправдання", – сказав він.

Напередодні президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган назвав бомбардування Ізраїлем сектору Гази бійнею та розкритикував США через їхню позицію щодо конфлікту.

7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС здійснили атаку на Ізраїль. У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про початок операції "Залізні мечі".

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни, а 9 жовтня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектора Гази.

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