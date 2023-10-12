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Сектор Газа. Моравецкий говорит, что в Европу мигрируют "исламские боевики и террористы"

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2023, 16:33
Сектор Газа. Моравецкий говорит, что в Европу мигрируют
Матеуш Моравецкий (Фото: ЕРА, Tomasz Gzell)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что среди мигрантов, которые будут попадать в Европу в результате нападения ХАМАСа на Израиль, будут "исламские боевики и террористы". Его цитирует местное издание Onet.

По его словам, война на Ближнем Востоке влечет "огромную опасность для всех поляков", поскольку "Польше грозит массовая волна миграции".

"Миграционный пакт сегодня, это мы уже знаем без сомнений после моих последних встреч в Европейском совете, предусматривает нелегальную иммиграцию и распределение нелегальных иммигрантов между всеми странами-членами ЕС", – заявил польский премьер.

Моравецкий добавил, что среди мигрантов "будут сотни тысяч молодых людей, среди которых будут как исламские боевики, так и террористы".

По его словам, "этого нельзя избежать".

Смотрите также: Масштабы разрушений в секторе Газа после бомбардировок из Израиля.

Милана Головань
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Матеуш Моравецкийвойнапольшамигрант
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