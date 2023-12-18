Кінь та електромашина: на зустрічі в Угорщині Орбан і Ердоган обмінялися подарунками – фото

18 грудня відбулася зустріч турецького президента й угорського прем'єра на честь 100-річчя відносин між двома країнами. Очільники урядів обмінялися подарунками

Віктор Орбан і Реджеп Ердоган (Фото: EPA)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан подарував президенту Туреччини Реджепу Ердогану коня під час останнього візиту до Будапешта, своєю чергою турецький очільник подарував йому електрокар турецького виробництва Togg. Про це повідомили угорський прем'єр і пресслужба турецького уряду.

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"Подарунок від кінної нації — кінній нації. Жеребець-ноніус із кінного заводу Мезйогедьєш", — написав Орбан.

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Фото: EPA

Водночас за даними турецького відомства, Ердоган презентував угорському прем'єру Togg — електромобіль виробництва Туреччини.

Згідно з інформацією, презентована автівка чорного кольору має номерний знак "HU TR-100", спеціально оформлений до 100-річчя відносин між двома країнами.

Фото: EPA

У турецькому відомстві зазначили, що Ердоган відвідав Угорщину з одноденним візитом та зустрівся з президенткою Угорщини Каталін Новак у палаці Шандора в Будапешті, у рамках шостого засідання Ради стратегічного партнерства високого рівня між країнами.

Фото: пресслужба турецького уряду

14 грудня Україна отримала на саміті ЄС довгоочікуване відкриття переговорів про членство, яке погрожував заблокувати прем’єр Угорщини Віктор Орбан.

Ще в день саміту Орбан не погоджувався давати зелене світло на переговори, і все вирішилося в останній момент. За даними Politico, Шольц запропонував Орбану покинути залу під час голосування. Прем’єр Угорщини вийшов, утримався від голосування – і відкриття переговорів ухвалили без нього.

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