Лошадь и электромашина: на встрече в Венгрии Орбан и Эрдоган обменялись подарками – фото

18 декабря прошла встреча турецкого президента и венгерского премьера в честь 100-летия отношений между двумя странами

Виктор Орбан и Реджеп Эрдоган (Фото: EPA)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подарил президенту Турции Реджепу Эрдогану коня во время последнего визита в Будапешт, в свою очередь турецкий руководитель подарил ему электрокар турецкого производства Togg. Об этом сообщили венгерский премьер и пресс-служба турецкого правительства.

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"Подарок от конной нации – конной нации. Жеребец-нониус с конного завода Мезйогедьеш", – написал Орбан.

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Фото: EPA

В то же время, по данным турецкого ведомства, Эрдоган представил венгерскому премьеру Togg — электромобиль производства Турции.

Согласно информации, презентованный автомобиль черного цвета имеет номерной знак "HU TR-100", специально оформленный к 100-летию отношений между двумя странами.

Фото: EPA

В турецком ведомстве отметили, что Эрдоган посетил Венгрию с однодневным визитом и встретился с президентом Венгрии Каталин Новак во дворце Шандора в Будапеште, в рамках шестого заседания Совета по стратегическому сотрудничеству высокого уровня между странами.

Фото: пресс-служба турецкого правительства

14 декабря Украина получила на саммите ЕС долгожданное открытие переговоров о членстве, которое угрожал заблокировать премьер Венгрии Виктор Орбан.

Еще в день саммита Орбан не соглашался давать зеленый свет на переговоры, и все разрешилось в последний момент. По данным Politico, Шольц предложил Орбану покинуть зал во время голосования. Премьер Венгрии вышел, воздержался от голосования – и открытие переговоров было принято без него.

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