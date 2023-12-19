F-16 и эмбарго. Эрдоган назвал условия, при которых пойдет на уступки по Швеции в НАТО
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что ратификация парламентом Турции членства Швеции в НАТО зависит от одобрения Конгрессом США запроса Турции на приобретение истребителей F-16, он призвал оба законодательных органа действовать "одновременно". Об этом он заявил вечером 18 декабря, возвращаясь со встречи с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, передает государственное турецкое агентство Anadolu.
Эрдоган отметил, что Канада и другие союзники по НАТО должны снять эмбарго на поставки оружия, наложенное на Турцию.
"Положительные сдвиги со стороны Соединенных Штатов по вопросу F-16 и выполнения Канадой своих обещаний ускорят положительное отношение нашего парламента [к членству Швеции]. Все это связано между собой", – сказал Эрдоган.
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Он сказал журналистам, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан поднял вопрос одновременного одобрения парламентом и Конгрессом Турции в ходе дискуссий на этой неделе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
"Если мы сделаем это одновременно, у нас будет возможность гораздо легче провести это через парламент", – цитирует Эрдоган слова Фидана, сказанные Блинкену.
Эрдоган подал протокол о принятии Швеции в парламент в октябре, но процесс ратификации застопорился.
26 сентября 2023 года Эрдоган подчеркнул, что заявка Швеции в НАТО и покупка Турцией F-16 "не связаны между собой" и остаются на усмотрение парламента Турции, но завуалированно дал понять, что первого без второго не будет.
Анкара запросила у США истребители F-16 в октябре 2021 года. Соглашение на $6 млрд предусматривало продажу 40 самолетов, а также комплекты для модернизации 79 боевых самолетов, уже находящихся на вооружении ВВС Турции. Однако в Конгрессе США возможность такого соглашения обусловили рядом требований, в частности одобрением Анкарой заявки Швеции на вступление в НАТО.
17 сентября Эрдоган заявил, что Швеция "не выполнила данные Турции обещания" и потому не получит ее поддержки для вступления в НАТО.
23 октября Эрдоган внес на рассмотрение парламента протокол о вступлении Швеции в НАТО.
Турция и Венгрия остаются единственными странами НАТО, не ратифицировавшими заявку Швеции на вступление.
- 17 ноября Эрдоган прилетел в Германию для переговоров с канцлером Шольцем. Одной из основных тем обсуждения была возможность продажи Турции истребителей Eurofighter Typhoon.
- Издание Bloomberg сообщило, что канцлер Германии вряд ли согласится на запрос главы Турции о покупке истребителей Eurofighter Typhoon, поскольку напряженность в отношениях между странами растет из-за ряда вопросов.
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