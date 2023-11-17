RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Ердоган прилетів до Німеччини, вмовлятиме продати винищувачі Eurofighter Typhoon

Этот материал также доступен на русском
17.11.2023, 19:03
Ердоган прилетів до Німеччини, вмовлятиме продати винищувачі Eurofighter Typhoon - Фото
Реджеп Тайїп Ердоган та Франц-Вальтер Штайнмаєр (Фото - EPA)

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган прилетів до Німеччини для переговорів із канцлером Олафом Шольцем. Однією з основних тем обговорення буде можливість продажу Туреччині винищувачів Eurofighter Typhoon, повідомляє Reuters.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Агентство зазначає, що Туреччина і Німеччина "сподіваються порозумітися з питань торгівлі, міграції та оборони, попри серйозні розбіжності поглядів на Ізраїль і на вторгнення Росії в Україну".

Представник канцелярії Шольца відмовився коментувати питання про те, як Німеччина ставиться до прохання Ердогана про купівлю 40 винищувачів Eurofighter Typhoon.

16 листопада з'явилася інформація, що Німеччина, швидше за все, заблокує можливість угоди щодо винищувачів через зростання напруженості у відносинах між країнами, зокрема через придбання Туреччиною систем ППО у Росії, військову кампанію проти курдів у Сирії та затримку з ратифікацією членства Швеції у НАТО.

Представник уряду Німеччини підтвердив, що одним із предметів переговорів у Берліні буде ратифікація Туреччиною заявки Швеції на вступ до НАТО.

Reuters підкреслює, що хороші новини про домовленості з Німеччиною важливі для Ердогана, щоб покращити результат його партії на муніципальних виборах та повернути собі вплив у великих містах, зокрема Анкарі та Стамбулі. "Спрощення доступу до ринку ЄС та лібералізації візового режиму стали б хорошим подарунком для виборців, які втомилися від високої інфляції та економічної кризи", – вважає видання.

З іншого боку, нестійка керівна коаліція Німеччини проходить через чергову кризу, зокрема через проблему нелегальної міграції, вирішення якої значною мірою залежить від позиції та впливу Туреччини на Близькому Сході. За угодою 2016 року Євросоюз платить Туреччині за приймання біженців в обмін на програму контрольованої міграції, що стало одним із важливих факторів зниження напливу нелегальних мігрантів до ЄС.

У зв'язку з цим агентство відзначає слабку реакцію влади Німеччини на заяви Ердогана, який назвав Ізраїль "терористичною державою", а терористів ХАМАС – "борцями за визволення". Навіть стриманіша критика на адресу Ізраїлю зазвичай викликає у Берліна більш різку відповідь, пише Reuters.

ДОВІДКА. Eurofighter Typhoon – багатоцільовий винищувач четвертого покоління, який стоїть на озброєнні ВПС Німеччини, Італії, Іспанії, Великої Британії, Австрії та Саудівської Аравії. Німеччина виробляє Eurofighter у консорціумі із трьома іншими країнами. Консорціум Eurofighter GmbH, створений у 1988 році для розробки та виробництва багатоцільового винищувача типу Typhoon, об'єднує Європейське космічне агентство, британську корпорацію BAE Systems та італійську аерокосмічну групу Alenia/Finmeccanica.
  • 4 червня 2023 року генсек НАТО Столтенберг за підсумками розмови з президентом Туреччини заявив, що Швеція отримає можливість приєднатися до НАТО на саміті Альянсу у Вільнюсі у липні, проте цього не сталося.
  • 17 вересня Ердоган заявив, що Швеція "не виконала дані Туреччини обіцянки" і не отримає її підтримки для вступу до НАТО.
  • 23 жовтня президент Туреччини вніс на розгляд парламенту протокол про вступ Швеції до НАТО.

Читайте також: Туреччина купує у Росії вкрадене українське вугілля – Reuters

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
туреччинаНімеччинаолаф шольцEurofighter TyphoonРеджеп Таїіп Ердоган
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 