Ердоган прилетів до Німеччини, вмовлятиме продати винищувачі Eurofighter Typhoon

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган прилетів до Німеччини для переговорів із канцлером Олафом Шольцем. Однією з основних тем обговорення буде можливість продажу Туреччині винищувачів Eurofighter Typhoon, повідомляє Reuters.

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Агентство зазначає, що Туреччина і Німеччина "сподіваються порозумітися з питань торгівлі, міграції та оборони, попри серйозні розбіжності поглядів на Ізраїль і на вторгнення Росії в Україну".

Представник канцелярії Шольца відмовився коментувати питання про те, як Німеччина ставиться до прохання Ердогана про купівлю 40 винищувачів Eurofighter Typhoon.

16 листопада з'явилася інформація, що Німеччина, швидше за все, заблокує можливість угоди щодо винищувачів через зростання напруженості у відносинах між країнами, зокрема через придбання Туреччиною систем ППО у Росії, військову кампанію проти курдів у Сирії та затримку з ратифікацією членства Швеції у НАТО.

Представник уряду Німеччини підтвердив, що одним із предметів переговорів у Берліні буде ратифікація Туреччиною заявки Швеції на вступ до НАТО.

Reuters підкреслює, що хороші новини про домовленості з Німеччиною важливі для Ердогана, щоб покращити результат його партії на муніципальних виборах та повернути собі вплив у великих містах, зокрема Анкарі та Стамбулі. "Спрощення доступу до ринку ЄС та лібералізації візового режиму стали б хорошим подарунком для виборців, які втомилися від високої інфляції та економічної кризи", – вважає видання.

З іншого боку, нестійка керівна коаліція Німеччини проходить через чергову кризу, зокрема через проблему нелегальної міграції, вирішення якої значною мірою залежить від позиції та впливу Туреччини на Близькому Сході. За угодою 2016 року Євросоюз платить Туреччині за приймання біженців в обмін на програму контрольованої міграції, що стало одним із важливих факторів зниження напливу нелегальних мігрантів до ЄС.

У зв'язку з цим агентство відзначає слабку реакцію влади Німеччини на заяви Ердогана, який назвав Ізраїль "терористичною державою", а терористів ХАМАС – "борцями за визволення". Навіть стриманіша критика на адресу Ізраїлю зазвичай викликає у Берліна більш різку відповідь, пише Reuters.

ДОВІДКА. Eurofighter Typhoon – багатоцільовий винищувач четвертого покоління, який стоїть на озброєнні ВПС Німеччини, Італії, Іспанії, Великої Британії, Австрії та Саудівської Аравії. Німеччина виробляє Eurofighter у консорціумі із трьома іншими країнами. Консорціум Eurofighter GmbH, створений у 1988 році для розробки та виробництва багатоцільового винищувача типу Typhoon, об'єднує Європейське космічне агентство, британську корпорацію BAE Systems та італійську аерокосмічну групу Alenia/Finmeccanica. Eurofighter Typhoon – багатоцільовий винищувач четвертого покоління, який стоїть на озброєнні ВПС Німеччини, Італії, Іспанії, Великої Британії, Австрії та Саудівської Аравії. Німеччина виробляє Eurofighter у консорціумі із трьома іншими країнами. Консорціум Eurofighter GmbH, створений у 1988 році для розробки та виробництва багатоцільового винищувача типу Typhoon, об'єднує Європейське космічне агентство, британську корпорацію BAE Systems та італійську аерокосмічну групу Alenia/Finmeccanica.

4 червня 2023 року генсек НАТО Столтенберг за підсумками розмови з президентом Туреччини заявив, що Швеція отримає можливість приєднатися до НАТО на саміті Альянсу у Вільнюсі у липні, проте цього не сталося.

17 вересня Ердоган заявив, що Швеція "не виконала дані Туреччини обіцянки" і не отримає її підтримки для вступу до НАТО.

23 жовтня президент Туреччини вніс на розгляд парламенту протокол про вступ Швеції до НАТО.

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