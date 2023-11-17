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Эрдоган прилетел в Германию, будет уговаривать продать истребители Eurofighter Typhoon

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17.11.2023, 19:03
Эрдоган прилетел в Германию, будет уговаривать продать истребители Eurofighter Typhoon - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган и Франц-Вальтер Штайнмайер (Фото - EPA)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Германию для переговоров с канцлером Олафом Шольцем. Одной из основных тем обсуждения будет возможность продажи Турции истребителей Eurofighter Typhoon, сообщает Reuters.

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Агентство отмечает, что Турция и Германия "надеются найти общий язык по вопросам торговли, миграции и обороны, несмотря на серьезные расхождения взглядов на Израиль и на вторжение России в Украину".

Представитель канцелярии Шольца отказался комментировать вопрос о том, как Германия относится к просьбе Эрдогана о покупке 40 истребителей Eurofighter Typhoon.

16 ноября появилась информация, что Германия, скорее всего, заблокирует возможность сделки по истребителям из-за роста напряженности в отношениях между странами, в том числе из-за приобретения Турцией систем ПВО у России, военной кампании против курдов в Сирии и задержки с ратификацией членства Швеции в НАТО.

Представитель правительства Германии подтвердил, что одним из предметов переговоров в Берлине будет ратификация Турцией заявки Швеции на вступление в НАТО. 

Reuters подчеркивает, что хорошие новости о договоренностях с Германией важны для Эрдогана, чтобы улучшить результат его партии на муниципальных выборах и вернуть себе влияние в крупных городах, в том числе Анкаре и Стамбуле. "Упрощение доступа к рынку ЕС и либерализации визового режима стали бы хорошим подарком для избирателей, которые устали от высокой инфляции и экономического кризиса", – считает издание.

С другой стороны, неустойчивая правящая коалиция Германии проходит через очередной  кризис, в том числе из-за проблемы нелегальной миграции, решение которой в значительной степени зависит от позиции и влияния Турции на Ближнем Востоке. По соглашению 2016 года, Евросоюз платит Турции за прием беженцев в обмен на программу контролируемой миграции, что стало одним из важных факторов снижения наплыва нелегальных мигрантов в ЕС. 

В связи с этим агентство отмечает слабую реакцию властей Германии на заявления Эрдогана, который назвал Израиль "террористическим государством", а террористов ХАМАС – "борцами за освобождение". Даже более сдержанная критика в адрес Израиля обычно вызывает у Берлина куда более резкий ответ, пишет Reuters.

СПРАВКА. Eurofighter Typhoon – многоцелевой истребитель четвертого поколения, стоящий на вооружении ВВС Германии, Италии, Испании, Великобритании, Австрии и Саудовской Аравии. Германия производит Eurofighter в консорциуме с тремя другими странами. Консорциум Eurofighter GmbH, созданный в 1988 году для разработки и производства многоцелевого истребителя типа Typhoon, объединяет Европейское космическое агентство, британскую корпорацию BAE Systems и итальянскую аэрокосмическую группу Alenia/Finmeccanica.
  • 4 июня 2023 года генсек НАТО Столтенберг по итогам беседы с президентом Турции заявил, что Швеция получит возможность присоединиться к НАТО на саммите Альянса в Вильнюсе в июле, однако этого не произошло.
  • 17 сентября Эрдоган заявил, что Швеция "не выполнила данные Турции обещания" и не получит ее поддержки для вступления в НАТО.
  • 23 октября президент Турции внес на рассмотрение парламента протокол о вступлении Швеции в НАТО.

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Сергей Бережной
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