Эрдоган поддержал террористов ХАМАС и призвал "изолировать террористический Израиль"

Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал изолировать Израиль на международной арене и назвал террористов ХАМАС из сектора Газа "повстанцами, пытающимися защитить свою родину и жизнь". Цитаты по его речи передает турецкое государственное агентство Anadolu.

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Эрдоган заявил, что Израиль "тотально уничтожает" сектор Газа и его жителей и назвал страну "террористическим государством".

"Я обращаюсь к Нетаньяху: у вас есть атомная бомба, ядерная бомба, и вы угрожаете ею. Что бы у вас ни было, вы уйдете прочь", – заявил президент Турции.

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Он подчеркнул, что если Израиль "продолжит свои массовые убийства, то везде будет зафиксировано, что это террористическое государство, проклятое во всем мире".

Эрдоган добавил, что он "никогда не будет стесняться озвучивать", что террористы ХАМАС "являются повстанцами, пытающимися защитить свою родину и жизнь".

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Кроме этого, он заявил, что позвонит по телефону лидерам стран, которые "воздержались" по резолюции по Газе, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 121 голосом "за", и будет добиваться изоляции Израиля на международной арене.

"Пока мы предоставляем все виды видимой и невидимой гуманитарной поддержки Палестине на двусторонней основе, мы будем продолжать изолировать Израиль на международной арене. Мы предпримем шаги для того, чтобы политические и военные лидеры Израиля, жестоко убивавшие угнетенный народ Газы, предстали перед народом – заявил президент Турции.

Эрдоган заявил также, что израильтяне якобы "не дадут нам даже права дышать, не говоря уже о возможности жить на этих землях". О каких именно землях он говорил, неизвестно.

7 октября 2023 года во время вторжения террористов ХАМАС из контролируемого ими сектора Газа в южные районы Израиля погибли более 1400 человек, были захвачены и вывезены в Газу как заложники не менее 240 человек, среди них младенцы, дети, женщины и старики.

28 октября 2023 года Нетаньяху подтвердил, что израильская армия ведет в секторе Газа наземную операцию, предупредив, что война может быть долгой и тяжелой.

13 ноября израильский министр обороны Галант заявил, что ХАМАС потерял контроль над сектором Газа, ЦАХАЛ пытается полностью захватить территорию.

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