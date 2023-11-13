Ердоган: Нетаньягу, знай, що ти йдеш. Прокляття не дасть тобі процвітання

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вважає, що політична кар'єра прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу добігає кінця. Про це він заявив на церемонії відкриття міста соціальних служб Дарюлацезе у Стамбулі, цитує його TRT Haber.

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Під час свого виступу Ердоган знову почав критикувати Ізраїль за удари по сектору Гази та операцію проти терористів ХАМАС.

"Гей, Нетаньягу, це твої добрі дні. На вас чекають різні дні. Ті немовлята, цуценята, 3-5 років, закуті в савани. Їхні прокляття не дадуть тобі процвітання. Нетаньягу, знай це добре, ти йдеш, ти йдеш, ти йдеш. Не знімай прокляття пригнобленого повільно", — сказав турецький лідер.

Він зазначив, що "вся справа в єдності та солідарності ісламського світу, але насамперед єдність та солідарність Туреччини понад усе".

До цього Ердоган називав ХАМАС "не терористами, а визвольною групою моджахедів".

7 жовтня під час вторгнення терористів ХАМАС із контрольованого ними сектору Гази до південних районів Ізраїлю загинули понад 1400 осіб, були захоплені та вивезені до Гази як заручники не менше ніж 240 осіб, серед них немовлята, діти, жінки та люди похилого віку.

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектора Гази.

Нетаньягу в суботу ввечері підтвердив, що ізраїльська армія веде в секторі Гази наземну операцію, попередивши, що війна може бути довгою та важкою.

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