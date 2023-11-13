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Эрдоган: Нетаньяху, знай, что ты уходишь. Проклятия не дадут тебе процветания

Цей матеріал також доступний українською
13.11.2023, 08:16
Эрдоган: Нетаньяху, знай, что ты уходишь. Проклятия не дадут тебе процветания - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: EPA/NECATI SAVAS)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что политическая карьера премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подходит к концу. Об этом он заявил на церемонии открытия города социальных служб Дарюлацезе в Стамбуле, цитирует его TRT Haber.

Во время своего выступления Эрдоган снова начал критиковать Израиль за удары по сектору Газа и операцию против террористов ХАМАС. 

"Эй, Нетаньяху, это твои хорошие дни. Вас ждут разные дни. Те младенцы, щенки, 3-5 лет, закованы в саванны. Их проклятия не дадут тебе процветания. Нетаньяху, знай это хорошо, ты уходишь, ты уходишь, ты уходишь. Не снимай проклятие угнетенного медленно", — сказал турецкий лидер.

Он отметил, что "все дело в единстве и солидарности исламского мира, но прежде всего единство и солидарность Турции превыше всего". 

До этого Эрдоган называл ХАМАС "не террористами, а освободительной группой моджахедов".

  • 7 октября во время вторжения террористов ХАМАС из контролируемого ими сектора Газа в южные районы Израиля погибли более 1400 человек, были захвачены и вывезены в Газу в качестве заложников не менее 240 человек, в том числе младенцы, дети, женщины и пожилые люди.
  • 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ приступил к полной блокаде сектора Газа.
  • Нетаньяху в субботу вечером подтвердил, что израильская армия ведет в секторе Газа наземную операцию, предупредив, что война может быть долгой и тяжелой.

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Дмитрий Гриниченко
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