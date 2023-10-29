Ситуация в Израиле. ЦАХАЛ расширяет боевые действия, а Нетаньяху упрекнул разведку

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в субботу вечером подтвердил, что израильская армия ведет в секторе Газа наземную операцию, предупредив, что война может быть долгой и тяжелой. А утром в воскресенье ЦАХАЛ, вооруженные силы Израиля, сообщил о расширении боевых действий.

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За сутки израильские военные атаковали более 450 целей, которые ЦАХАЛ считает объектами боевиков ХАМАС, речь идет о центрах оперативного командования, наблюдательных пунктах, пусковых установках противотанковых ракет.

Между тем, вокруг Нетаньяху в Израиле разгорелся скандал – сначала он отказался признать свою ответственность за провал, который позволил ХАМАС совершить нападение 7 октября, а затем переложил ее на военных.

"Глава правительства Нетаньяху не получал предупреждений о намерениях ХАМАС. Напротив, все подразделения сил безопасности, включая глав АМАН [военная разведка] и ШАБАК [служба безопасности], считали, что ХАМАС опасается начинать войну и склоняется к соглашению. Именно об этом докладывали премьер-министру каждый раз силы безопасности и разведка. До самого начала войны", — было сказано в сообщении Нетаньяху в соцсети X.

Этот твит вызвал большой резонанс в стране, и спустя некоторое время Нетаньяху его удалил.

Министр без портфеля Бени Ганц сказал, что во время войны руководство страны должно проявлять ответственность и поддерживать военных. "В противном случае будет нанесен удар по стойкости народа и армии. Глава правительства должен взять свои слова назад и прекратить заниматься этой темой", — цитирует Ганца newsru.co.il.

Лидер оппозиции Яир Лапид вообще считает, что Нетаньяху пересек красную линию.

"В то время как солдаты и командиры ЦАХАЛа доблестно борются против ХАМАСа и Хезболлы, он пытается обвинить их вместо того, чтобы поддержать. Попытки избежать ответственности и возложить вину на структуры безопасности ослабляют ЦАХАЛ, пока он борется с врагами Израиля. Нетаньяху должен попросить прощения за свои слова", – заявил он.

7 октября во время вторжения террористов ХАМАС из контролируемого ими сектора Газа в южные районы Израиля погибли более 1400 человек, были захвачены и вывезены в Газу как заложники более 200 человек, в том числе младенцы, дети, женщины и пожилые люди.

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ приступил к полной блокаде сектора Газа.

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