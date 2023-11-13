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ХАМАС втратив контроль над Газою – Міноборони Ізраїлю

Этот материал также доступен на русском
13.11.2023, 21:54
ХАМАС втратив контроль над Газою – Міноборони Ізраїлю - Фото
Сектор Гази (Фото: ЕРА)

Ізраїльський міністр оборони Йоав Галант заявив, що ХАМАС втратив контроль над сектором Гази, ЦАХАЛ намагається повністю захопити територію. Про це повідомило видання Times of Israel.

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"Немає жодної сили ХАМАСу, здатної зупинити ЦАХАЛ. ЦАХАЛ просувається до кожної точки. Організація ХАМАС втратила контроль над Газою. Терористи тікають на південь. Цивільне населення грабує бази ХАМАСу. У них немає довіри до уряду", – сказав Галант.

Також він зазначив, що ізраїльські сили просуваються "за планом і виконують завдання точно і смертоносно".

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Міністр додав, що останніми днями ЦАХАЛ активізував дії проти тунелів ХАМАСу.

Окрім цього, у себе в instagram ізраїльський журналіст Аміт Сігал опублікував світлини бригади "Голан" у головній урядовій будівлі ХАМАСу в Газі.

Фото: журналіст Аміт Сігал

  • 28 жовтня 2023 року Нетаньягу підтвердив, що ізраїльська армія веде в секторі Гази наземну операцію, попередивши, що війна може бути довгою та важкою.
  • 5 листопада в ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські сили повністю оточили місто Газа та розділили прибережний анклав на дві частини.
  • 7 листопада Нетаньягу заявив, що країна погодиться на припинення вогню у секторі Гази, якщо ХАМАС відпустить заручників, однак він не погоджується на довгу гуманітарну паузу в анклаві.
  • 8 листопада радник прем'єр-міністра Ізраїлю Регев заявив, що після завершення бойових дій Ізраїль не планує тривалої окупації сектору Гази, однак в анклаві буде присутня ізраїльська Служба безпеки.

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Уляна Кричковська
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війнаІзраїльсектор ГазаХАМАСЦАХАЛЙоав Галант

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