ХАМАС втратив контроль над Газою – Міноборони Ізраїлю

Ізраїльський міністр оборони Йоав Галант заявив, що ХАМАС втратив контроль над сектором Гази, ЦАХАЛ намагається повністю захопити територію. Про це повідомило видання Times of Israel.

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"Немає жодної сили ХАМАСу, здатної зупинити ЦАХАЛ. ЦАХАЛ просувається до кожної точки. Організація ХАМАС втратила контроль над Газою. Терористи тікають на південь. Цивільне населення грабує бази ХАМАСу. У них немає довіри до уряду", – сказав Галант.

Також він зазначив, що ізраїльські сили просуваються "за планом і виконують завдання точно і смертоносно".

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Міністр додав, що останніми днями ЦАХАЛ активізував дії проти тунелів ХАМАСу.

Окрім цього, у себе в instagram ізраїльський журналіст Аміт Сігал опублікував світлини бригади "Голан" у головній урядовій будівлі ХАМАСу в Газі.

28 жовтня 2023 року Нетаньягу підтвердив, що ізраїльська армія веде в секторі Гази наземну операцію, попередивши, що війна може бути довгою та важкою.

5 листопада в ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські сили повністю оточили місто Газа та розділили прибережний анклав на дві частини.

7 листопада Нетаньягу заявив, що країна погодиться на припинення вогню у секторі Гази, якщо ХАМАС відпустить заручників, однак він не погоджується на довгу гуманітарну паузу в анклаві.

8 листопада радник прем'єр-міністра Ізраїлю Регев заявив, що після завершення бойових дій Ізраїль не планує тривалої окупації сектору Гази, однак в анклаві буде присутня ізраїльська Служба безпеки.

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