Ізраїльські військові заявили, що повністю оточили Газу та розділили анклав на дві частини

Представник ЦАХАЛ контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські сили повністю оточили місто Газа та розділили прибережний анклав на дві частини. Про це повідомляє Times of Israel.

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За його словами, війська "досягли берегової лінії та утримують її".

"Сьогодні є північ Гази та південь Гази", – сказав Хагарі.

Він наголосив, що ЦАХАЛ, як і раніше, дозволить цивільним покинути північ Гази і вирушити на південь.

Також начальник штабу ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герці Халеві заявив, що ізраїльські військові "готові будь-якої миті перейти в наступ на півночі", оскільки останніми тижнями вони обороняються від щоденних ракетних обстрілів з боку Хезболли.

"Ми поставили собі за мету відновити значно кращу ситуацію з безпекою на кордонах, а не тільки в секторі Газа", – сказав Халеві.

28 жовтня Нетаньягу підтвердив, що ізраїльська армія веде в секторі Газа наземну операцію, попередивши, що війна може бути довгою та важкою.

2 листопада Нетаньягу заявив про "дуже вражаючі" успіхи ізраїльської армії в наземній операції в секторі Газа. За його словами, ЦАХАЛ зайшов уже далі, ніж на околиці Гази.

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