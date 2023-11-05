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Ізраїльські військові заявили, що повністю оточили Газу та розділили анклав на дві частини

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05.11.2023, 23:29
Ізраїльські військові заявили, що повністю оточили Газу та розділили анклав на дві частини - Фото

Представник ЦАХАЛ контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські сили повністю оточили місто Газа та розділили прибережний анклав на дві частини. Про це повідомляє Times of Israel.

За його словами, війська "досягли берегової лінії та утримують її".

"Сьогодні є північ Гази та південь Гази", – сказав Хагарі.

Він наголосив, що ЦАХАЛ, як і раніше, дозволить цивільним покинути північ Гази і вирушити на південь.

Також начальник штабу ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герці Халеві заявив, що ізраїльські військові "готові будь-якої миті перейти в наступ на півночі", оскільки останніми тижнями вони обороняються від щоденних ракетних обстрілів з боку Хезболли.

"Ми поставили собі за мету відновити значно кращу ситуацію з безпекою на кордонах, а не тільки в секторі Газа", – сказав Халеві.

  • 28 жовтня Нетаньягу підтвердив, що ізраїльська армія веде в секторі Газа наземну операцію, попередивши, що війна може бути довгою та важкою.
  • 2 листопада Нетаньягу заявив про "дуже вражаючі" успіхи ізраїльської армії в наземній операції в секторі Газа. За його словами, ЦАХАЛ зайшов уже далі, ніж на околиці Гази.

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Оксана Житнюк
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