Израильские военные заявили, что полностью окружили Газу и разделили анклав на две части

Представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские силы полностью окружили город Газа и разделили прибрежный анклав на две части. Об этом сообщает Times of Israel.

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По его словам, войска "достигли береговой линии и удерживают ее".

"Сегодня есть север Газы и юг Газы", – сказал Хагари.

Он подчеркнул, что ЦАХАЛ по-прежнему позволит гражданским покинуть север Газы и отправиться на юг.

Также начальник штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герци Халеви заявил, что израильские военные "готовы в любой момент перейти в наступление на севере", поскольку в последние недели они обороняются от ежедневных ракетных обстрелов со стороні Хезболлы.

"Мы поставили перед собой цель восстановить значительно лучшую ситуацию с безопасностью на границах, а не только в секторе Газа", – сказал Халеви.

28 октября Нетаньяху подтвердил, что израильская армия ведет в секторе Газа наземную операцию, предупредив, что война может быть долгой и тяжелой.

2 ноября Нетаньяху заявил об "очень впечатляющих" успехах израильской армии в наземной операции в секторе Газа. По его словам, ЦАХАЛ зашел уже дальше, чем на окраины Газы.

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