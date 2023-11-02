"Вже більше, ніж околиці". Нетаньягу заявив про "дуже потужні" успіхи ЦАХАЛ у Газі
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив про "дуже потужні" успіхи ізраїльської армії у наземній операції в секторі Гази. За його словами, ЦАХАЛ зайшов уже далі, ніж на околиці Гази.
Нетаньягу відвідав бійців ізраїльської армії та опублікував відео з ними.
"У нас дуже потужні успіхи. Ми вже більше, ніж на околицях міста Газа. Ми добиваємося прогресу. Нас ніщо не зупинить. Ми рухатимемося вперед. Ми просуватимемося і перемагатимемо. І зробимо це з Божою допомогою і з допомогою наших героїчних воїнів", – заявив ізраїльський прем'єр.
היום עם הלוחמים שלנו בשטח. יש לנו הצלחות מאוד מרשימות, אנחנו כבר יותר מבפאתי העיר עזה. אנחנו מתקדמים. שום דבר לא יעצור אותנו.— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) November 2, 2023
אנחנו נתקדם. אנחנו נתקדם וננצח, ונעשה את זה בעזרת ה' ובעזרת הלוחמים הגיבורים שלנו.
אני סומך עליכם, אני מאמין בכם. עם ישראל כולו עומד מאחוריכם – עד… pic.twitter.com/qWSOLH8bV5
- 28 жовтня Нетаньягу підтвердив, що ізраїльська армія веде в секторі Гази наземну операцію, попередивши, що війна може бути довгою та важкою.
- Посол Ізраїлю в Україні Бродський заявив, що складність операції полягає в розвиненій інфраструктурі, яку протягом десятиліть будував ХАМАС, там є мережа тунелів для контрабанди зброї та ракет завдовжки 500 км.
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