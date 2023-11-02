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"Вже більше, ніж околиці". Нетаньягу заявив про "дуже потужні" успіхи ЦАХАЛ у Газі

Этот материал также доступен на русском
02.11.2023, 18:01
Беньямін Нетаньягу (фото - ЕРА)

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив про "дуже потужні" успіхи ізраїльської армії у наземній операції в секторі Гази. За його словами, ЦАХАЛ зайшов уже далі, ніж на околиці Гази.

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Нетаньягу відвідав бійців ізраїльської армії та опублікував відео з ними.

"У нас дуже потужні успіхи. Ми вже більше, ніж на околицях міста Газа. Ми добиваємося прогресу. Нас ніщо не зупинить. Ми рухатимемося вперед. Ми просуватимемося і перемагатимемо. І зробимо це з Божою допомогою і з допомогою наших героїчних воїнів", – заявив ізраїльський прем'єр.

  • 28 жовтня Нетаньягу підтвердив, що ізраїльська армія веде в секторі Гази наземну операцію, попередивши, що війна може бути довгою та важкою.
  • Посол Ізраїлю в Україні Бродський заявив, що складність операції полягає в розвиненій інфраструктурі, яку протягом десятиліть будував ХАМАС, там є мережа тунелів для контрабанди зброї та ракет завдовжки 500 км.

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Оксана Житнюк
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