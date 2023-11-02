"Вже більше, ніж околиці". Нетаньягу заявив про "дуже потужні" успіхи ЦАХАЛ у Газі

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив про "дуже потужні" успіхи ізраїльської армії у наземній операції в секторі Гази. За його словами, ЦАХАЛ зайшов уже далі, ніж на околиці Гази.

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Нетаньягу відвідав бійців ізраїльської армії та опублікував відео з ними.

"У нас дуже потужні успіхи. Ми вже більше, ніж на околицях міста Газа. Ми добиваємося прогресу. Нас ніщо не зупинить. Ми рухатимемося вперед. Ми просуватимемося і перемагатимемо. І зробимо це з Божою допомогою і з допомогою наших героїчних воїнів", – заявив ізраїльський прем'єр.

היום עם הלוחמים שלנו בשטח. יש לנו הצלחות מאוד מרשימות, אנחנו כבר יותר מבפאתי העיר עזה. אנחנו מתקדמים. שום דבר לא יעצור אותנו.



אנחנו נתקדם. אנחנו נתקדם וננצח, ונעשה את זה בעזרת ה' ובעזרת הלוחמים הגיבורים שלנו.



אני סומך עליכם, אני מאמין בכם. עם ישראל כולו עומד מאחוריכם – עד… pic.twitter.com/qWSOLH8bV5 — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) November 2, 2023

28 жовтня Нетаньягу підтвердив, що ізраїльська армія веде в секторі Гази наземну операцію, попередивши, що війна може бути довгою та важкою.

Посол Ізраїлю в Україні Бродський заявив, що складність операції полягає в розвиненій інфраструктурі, яку протягом десятиліть будував ХАМАС, там є мережа тунелів для контрабанди зброї та ракет завдовжки 500 км.

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