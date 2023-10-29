Колишній глава розвідки Моссад: Знищення ХАМАС може тривати кілька років

Війна з ХАМАС може бути тривалою і триватиме три-чотири роки, сказав колишній шеф ізраїльської служби зовнішньої розвідки Моссад Зоар Палті в інтерв'ю італійському Rai 1.

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Палті вважає, що Ізраїль не ставитиме для війни проти ХАМАС тимчасові рамки, оскільки йому потрібні гарантії, що напади, подібні до атаки 7 жовтня, більше не повторяться.

"Друга інтифада тривала три-чотири роки. Ми повинні бути готовими до того, що і зараз буде щось схоже", – сказав він.

Колишній шеф розвідки зазначив, що нинішня операція ЦАХАЛ у секторі Газа – не перша і не остання. За повітряними ударами та наземними рейдами піде ще більш масштабна операція, "проте і їй справа не закінчиться", – вважає він.

Після терористичних атак 7 жовтня із сектору Газа ЦАХАЛ щодня б'є артилерією, ракетами та бомбами по об'єктах терористів у секторі Газа.

22 жовтня Ізраїль попередив мешканців північної частини сектору Газа, що ті, хто не евакуюється з небезпечної зони, можуть бути ідентифіковані як посібники терористів.

У ніч проти 28 жовтня армія оборони Ізраїлю повідомила про "розширення активності" своїх сухопутних військ у секторі Газа, фактично, розпочалася наземна військова операція проти ХАМАС.

7 жовтня 2023 ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль, назвавши це вторгнення "Потоп Аль-Акси".

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що у відповідь почала операцію "Залізні мечі". 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни.

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