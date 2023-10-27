В армії оборони Ізраїлю пообіцяли "розширення активності" сухопутних військ у секторі Газа у ніч проти 28 жовтня. Про це повідомив представник ЦАХАЛ контрадмірал Даніель Хагарі, передає Times of Israel.

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За його словами, за останні кілька годин ізраїльські військові збільшили кількість авіаційних ударів по Газі.

"ВПС завдають дуже значних ударів по підземних об'єктах. Сьогодні вночі сухопутні війська розширять свою активність", – сказав Хагарі.

Поки що незрозуміло, чи означає заява про "розширення активності" старт початку масштабної наземної операції ЦАХАЛ у Газі.

Військовий заявив, що Ізраїль продовжить удари, та закликав цивільних евакуюватися на південь сектора.



"Ми готові захищатись на всіх аренах. Ми діємо, щоб захистити інтереси безпеки Ізраїлю", – резюмував він.

7 жовтня під час вторгнення терористів ХАМАС із контрольованого ними сектора Гази в південні райони Ізраїлю загинули понад 1400 осіб, були захоплені та вивезені до Гази як заручники понад 200 осіб, зокрема немовлята, діти, жінки та люди похилого віку.

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектора Гази.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що провела цілеспрямовані рейди в секторі Гази та завдала ударів по десятках терористичних цілей організації ХАМАС.

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