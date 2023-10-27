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Ізраїль завдає надпотужних ударів по Газі. Обіцяють "розширення активності" на землі: відео видео

Этот материал также доступен на русском
27.10.2023, 21:42
Удари Ізраїлю по сектору Гази
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В армії оборони Ізраїлю пообіцяли "розширення активності" сухопутних військ у секторі Газа у ніч проти 28 жовтня. Про це повідомив представник ЦАХАЛ контрадмірал Даніель Хагарі, передає Times of Israel.

За його словами, за останні кілька годин ізраїльські військові збільшили кількість авіаційних ударів по Газі.
"ВПС завдають дуже значних ударів по підземних об'єктах. Сьогодні вночі сухопутні війська розширять свою активність", – сказав Хагарі.
Поки що незрозуміло, чи означає заява про "розширення активності" старт початку масштабної наземної операції ЦАХАЛ у Газі.

Військовий заявив, що Ізраїль продовжить удари, та закликав цивільних евакуюватися на південь сектора.

"Ми готові захищатись на всіх аренах. Ми діємо, щоб захистити інтереси безпеки Ізраїлю", – резюмував він.

  • 7 жовтня під час вторгнення терористів ХАМАС із контрольованого ними сектора Гази в південні райони Ізраїлю загинули понад 1400 осіб, були захоплені та вивезені до Гази як заручники понад 200 осіб, зокрема немовлята, діти, жінки та люди похилого віку.
  • 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектора Гази.
  • Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що провела цілеспрямовані рейди в секторі Гази та завдала ударів по десятках терористичних цілей організації ХАМАС.

Читайте також: ХАМАС використовує шпиталі в секторі Гази як свої бази – речник ЦАХАЛ

Дмитро Гриниченко
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війнаІзраїльсектор ГазаХАМАСЦАХАЛДаніель Хагарі
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