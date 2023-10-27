В армии обороны Израиля пообещали "расширение активности" сухопутных войск в секторе Газа в ночь на 28 октября. Об этом сообщил представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари, передает Times of Israel.

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По его словам, за последние несколько часов израильские военные увеличили количество авиационных ударов по Газе.

"ВВС наносят очень значительные удары по подземным объектам. Сегодня ночью сухопутные войска расширят свою активность", — сказал Хагари.

Пока неясно, означает ли заявление о "расширении активности" старт начала масштабной наземной операции ЦАХАЛ в Газе.

Военный заявил, что Израиль продолжит удары и призвал гражданских эвакуироваться на юг сектора.



"Мы готовы защищаться на всех аренах. Мы действуем, чтобы защитить интересы безопасности Израиля", — резюмировал он.

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