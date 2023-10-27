В армии обороны Израиля пообещали "расширение активности" сухопутных войск в секторе Газа в ночь на 28 октября. Об этом сообщил представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари, передает Times of Israel.
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По его словам, за последние несколько часов израильские военные увеличили количество авиационных ударов по Газе.
"ВВС наносят очень значительные удары по подземным объектам. Сегодня ночью сухопутные войска расширят свою активность", — сказал Хагари.
Пока неясно, означает ли заявление о "расширении активности" старт начала масштабной наземной операции ЦАХАЛ в Газе.
Военный заявил, что Израиль продолжит удары и призвал гражданских эвакуироваться на юг сектора.
"Мы готовы защищаться на всех аренах. Мы действуем, чтобы защитить интересы безопасности Израиля", — резюмировал он.
"Мы готовы защищаться на всех аренах. Мы действуем, чтобы защитить интересы безопасности Израиля", — резюмировал он.
- 7 октября при вторжении террористов ХАМАС из контролируемого ими сектора Газа в южные районы Израиля погибли более 1400 человек, были захвачены и увезены в Газу в качестве заложников свыше 200 человек, в том числе младенцы, дети, женщины и пожилые люди.
- 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ приступил к полной блокаде сектора Газа.
- Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что провела целенаправленные рейды в секторе Газа и нанесла удары по десяткам террористических целей организации ХАМАС.
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