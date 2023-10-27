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Израиль наносит мощнейшие удары по Газе. Обещают "расширение активности" на земле: видео видео

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27.10.2023, 21:42
Удары Израиля по сектору Газа
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В армии обороны Израиля пообещали "расширение активности" сухопутных войск в секторе Газа в ночь на 28 октября. Об этом сообщил представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари, передает Times of Israel.

По его словам, за последние несколько часов израильские военные увеличили количество авиационных ударов по Газе. 
"ВВС наносят очень значительные удары по подземным объектам. Сегодня ночью сухопутные войска расширят свою активность", — сказал Хагари. 
Пока неясно, означает ли заявление о "расширении активности" старт начала масштабной наземной операции ЦАХАЛ в Газе. 

Военный заявил, что Израиль продолжит удары и призвал гражданских эвакуироваться на юг сектора. 

"Мы готовы защищаться на всех аренах. Мы действуем, чтобы защитить интересы безопасности Израиля", — резюмировал он.

  • 7 октября при вторжении террористов ХАМАС из контролируемого ими сектора Газа в южные районы Израиля погибли более 1400 человек, были захвачены и увезены в Газу в качестве заложников свыше 200 человек, в том числе младенцы, дети, женщины и пожилые люди.
  • 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ приступил к полной блокаде сектора Газа. 
  • Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что провела целенаправленные рейды в секторе Газа и нанесла удары по десяткам террористических целей организации ХАМАС.

Читайте также: ХАМАС использует госпитали в секторе Газа как свои базы – спикер ЦАХАЛ 

Дмитрий Гриниченко
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ЦахалИзраильвойнасектор газахамасДаниэль Хагари
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