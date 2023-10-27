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ХАМАС использует госпитали в секторе Газа как свои базы – спикер ЦАХАЛ

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2023, 18:30
ХАМАС использует госпитали в секторе Газа как свои базы – спикер ЦАХАЛ - Фото
Даниэль Хагари (Фото - скриншот из видео)

ХАМАС использует госпитали в секторе Газа как объекты "террористической инфраструктуры" для ведения войны, поскольку знает, что Израиль не наносит удары по гражданским. Об этом заявил на брифинге представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

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Хагари сказал, что ХАМАС "ведет войну из больниц" в секторе Газа, используя эти объекты в качестве "террористической инфраструктуры", и отдельно указал на больницу Аль-Шифа, крупнейшую в секторе Газа, которая связана с сетью вырытых  террористами туннелей.

По данным ЦАХАЛ, "сотни террористов бежали в больницу, чтобы спрятаться там" после атаки на Израиль 7 октября. Хагари также заявил, что разведка Израиля уверена, что "в больницах Газы есть топливо, и ХАМАС использует его для своей террористической инфраструктуры".

ХАМАС поступает так именно потому, что ЦАХАЛ при планировании ударов "различает террористов и гражданских", сказал Хагари, в то время как ХАМАС без сожалений готов вредить гражданскому населению как Израиля, так и Газы.

  • 7 октября при вторжении террористов ХАМАС из контролируемого ими сектора Газа в южные районы Израиля погибли более 1400 человек, были захвачены и увезены в Газу в качестве заложников свыше 200 человек, в том числе младенцы, дети, женщины и пожилые люди.
  • 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ приступил к полной блокаде сектора Газа. 
  • Ранее сегодня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что провела целенаправленные рейды в секторе Газа и нанесла удары по десяткам террористических целей организации ХАМАС.
Сергей Бережной
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