RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

ХАМАС використовує шпиталі в секторі Гази як свої бази – речник ЦАХАЛ

Этот материал также доступен на русском
27.10.2023, 18:30
ХАМАС використовує шпиталі в секторі Гази як свої бази – речник ЦАХАЛ - Фото
Данієль Хагарі (Фото - скриншот із відео)

ХАМАС використовує шпиталі у секторі Гази як об'єкти "терористичної інфраструктури" для ведення війни, оскільки знає, що Ізраїль не завдає ударів по цивільних. Про це заявив на брифінгу представник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Хагарі сказав, що ХАМАС "веде війну з лікарень" у секторі Гази, використовуючи ці об'єкти як "терористичну інфраструктуру", й окремо вказав на лікарню Аль-Шифа, найбільшу в секторі Гази, яка пов'язана з мережею виритих терористами тунелів.

За даними ЦАХАЛ, "сотні терористів бігли до лікарні, щоб сховатись там" після атаки на Ізраїль 7 жовтня. Хагарі також заявив, що розвідка Ізраїлю впевнена, що "у лікарнях Гази є паливо, і ХАМАС використовує його для своєї терористичної інфраструктури".

ХАМАС чинить так саме тому, що ЦАХАЛ під час планування ударів "розрізняє терористів і цивільних", сказав Хагарі, тоді як ХАМАС без жалю готовий шкодити цивільному населенню як Ізраїлю, так і Гази.

  • 7 жовтня під час вторгнення терористів ХАМАС із контрольованого ними сектору Гази в південні райони Ізраїлю загинули понад 1400 осіб, були захоплені та вивезені до Гази як заручники понад 200 осіб, серед них немовлята, діти, жінки й люди похилого віку.
  • 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази.
  • Раніше сьогодні Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що провела цілеспрямовані рейди в секторі Гази та завдала ударів по десятках терористичних цілей організації ХАМАС.
Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаІзраїльблизький східтерористиХАМАСЦАХАЛсектор ГазиДаніель Хагарі
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 