ХАМАС використовує шпиталі в секторі Гази як свої бази – речник ЦАХАЛ

ХАМАС використовує шпиталі у секторі Гази як об'єкти "терористичної інфраструктури" для ведення війни, оскільки знає, що Ізраїль не завдає ударів по цивільних. Про це заявив на брифінгу представник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі.

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Хагарі сказав, що ХАМАС "веде війну з лікарень" у секторі Гази, використовуючи ці об'єкти як "терористичну інфраструктуру", й окремо вказав на лікарню Аль-Шифа, найбільшу в секторі Гази, яка пов'язана з мережею виритих терористами тунелів.

За даними ЦАХАЛ, "сотні терористів бігли до лікарні, щоб сховатись там" після атаки на Ізраїль 7 жовтня. Хагарі також заявив, що розвідка Ізраїлю впевнена, що "у лікарнях Гази є паливо, і ХАМАС використовує його для своєї терористичної інфраструктури".

ХАМАС чинить так саме тому, що ЦАХАЛ під час планування ударів "розрізняє терористів і цивільних", сказав Хагарі, тоді як ХАМАС без жалю готовий шкодити цивільному населенню як Ізраїлю, так і Гази.

Operational Update with IDF Spokesperson https://t.co/3DenBv8hnS — Israel Defense Forces (@IDF) October 27, 2023

7 жовтня під час вторгнення терористів ХАМАС із контрольованого ними сектору Гази в південні райони Ізраїлю загинули понад 1400 осіб, були захоплені та вивезені до Гази як заручники понад 200 осіб, серед них немовлята, діти, жінки й люди похилого віку.

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази.

Раніше сьогодні Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що провела цілеспрямовані рейди в секторі Гази та завдала ударів по десятках терористичних цілей організації ХАМАС.

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