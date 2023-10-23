Війна проти ХАМАС може зайняти місяці, але після неї ХАМАС уже не буде – міністр

Операція Сил оборони Ізраїлю в секторі Газа може тривати до трьох місяців, але вона має стати останньою у війні проти ХАМАСу. Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант, пише The Times of Israel.

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Галлант сказав, що запланована наземна операція ЦАХАЛ у секторі Газа може тривати три місяці, але вона має стати останнім зусиллям, яке знищить терористичне угруповання ХАМАС.

"Вона має бути останньою в секторі Газа з тієї простої причини, що після неї ХАМАС уже не буде. Це займе місяць, два місяці, три, але за її підсумками ХАМАС зникне", – сказав міністр.

Він зазначив, що до того, як у сектор Газа увійдуть піхота та танки, по об'єктах терористів працюватиме авіація.

ЦАХАЛ не називає точних термінів початку наземної операції в секторі Газа і не підтверджує, що вона буде взагалі.

Після терористичних атак із сектора Газа ЦАХАЛ щодня б'є артилерією, ракетами та бомбами по об'єктах у цьому густонаселеному районі, приділяючи, за їх словами, "особливу увагу лідерам, які стоять за цими атаками".

13 жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що всі жителі півночі сектора Газа (приблизно 1,1 мільйона осіб) мають евакуюватися на південь сектора протягом 24 годин "для власної безпеки". У ХАМАС тоді ж закликали місцевих "нікуди не їхати".

Сьогодні Ізраїль попередив жителів північної частини сектору Газа, що ті, хто не евакуюється з небезпечної зони, можуть бути ідентифіковані як посібник терористів.

7 жовтня 2023 ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль, назвавши це вторгнення "Потоп Аль-Акси".

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що у відповідь почала операцію "Залізні мечі". 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни.

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