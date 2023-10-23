Война против ХАМАС может занять месяцы, но после нее ХАМАС уже не будет – министр

Операция Сил обороны Израиля в секторе Газа может занять до трех месяцев, но она должна стать последней в войне против ХАМАС. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант, пишет The Times of Israel.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Галлант сказал, что планируемая наземная операция ЦАХАЛ в секторе Газа может продлиться три месяца, но она должна стать последним усилием, который уничтожит террористическую группировку ХАМАС.

"Она должна быть последней в секторе Газа по той простой причине, что после нее ХАМАС уже не будет. Это займет месяц, два месяца, три, но по ее итогам ХАМАС исчезнет", — сказал министр.

Он отметил, что до того, как в сектор Газа войдут пехота и танки, по объектам террористов будет работать авиация.

ЦАХАЛ не называет точные сроки начала наземной операции в секторе Газа и не подтверждает, что она будет вообще.

После террористических атак из сектора Газа ЦАХАЛ ежедневно бьет артиллерией, ракетами и бомбами по объектам в этом густонаселенном районе, уделяя, по их словам, "особое внимание лидерам, стоящим за этими атаками".

13 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что все жители севера сектора Газа (примерно 1,1 миллиона человек) должны эвакуироваться на юг сектора в течение 24 часов "для собственной безопасности". В ХАМАС тогда же призвали местных "никуда не ехать".

Сегодня Израиль предупредил жителей северной части сектора Газа, что те, кто не эвакуируется из опасной зоны, может быть идентифицирован как пособник террористов.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил самую большую за последние годы атаку на Израиль, назвав это вторжение "Потоп Аль-Аксы".

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ответ начала операцию "Железные мечи". 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны.

Читайте также: "Забудьте о миропорядке". Атака ХАМАС подорвала попытки Запада сплотить мир против РФ – FT

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.